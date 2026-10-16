Alejandro Restrepo, ex DT de Alianza Lima, sorprende con inesperado anuncio: "Un orgullo y privilegio"

A lo largo de su historia, muchos entrenadores pasaron por el banquillo de Alianza Lima, mientras que algunos dejaron huella al lograr objetivos importantes, otros tuvieron un paso discreto. En ese contexto, Alejandro Restrepo, quien fuera entrenador del cuadro blanquiazul durante la temporada 2024, sorprendió al dar un inesperado anuncio que guarda relación con su carrera como entrenador.

Alejandro Restrepo, extécnico de Alianza Lima, remeció las redes con inesperado anuncio

A través de su cuenta oficial de Instagram, el estratega colombiano de 44 años sorprendió al anunciar que alcanzó la cifra de 300 partidos dirigidos como director técnico. El hoy director del club Bolívar de La Paz expresó su orgullo y agradecimiento por el apoyo a su aún corta trayectoria en los banquillos y señaló que seguirá trabajando para superar sus números y conquistar títulos a corto, mediano y largo plazo.

"Un orgullo y privilegio llegar a esta cifra. No es solo un número, son aprendizajes, retos y momentos únicos los que nos ha dejado esta profesión. Gratitud a mi grupo de trabajo por acompañarme y ayudarme a ser mejor y a los jugadores con los que hemos podido compartir", publicó en la referida red social.

Alejandro Restrepo alcanzó los 300 partidos como director técnico.

De esta manera, Alejandro Restrepo continúa sumando experiencia en su carrera como entrenador, ahora al frente de Bolívar de La Paz, donde buscará consolidar su proyecto deportivo y alcanzar nuevos objetivos. Mientras tanto, el estratega colombiano celebra una cifra importante en su trayectoria profesional, tras haber dirigido a distintos equipos y dejado su huella en el fútbol peruano durante su etapa en Alianza Lima.

¿Cómo le fue a Alejandro Restrepo en Alianza Lima?

Alejandro Restrepo tuvo una temporada irregular en su paso por el conjunto de La Victoria. Su ciclo duró de noviembre del 2023 hasta julio del 2024. Su etapa finalizó de manera abrupta tras perder el clásico ante Universitario de Deportes (2-1), por el Torneo Clausura. En total, dirigió 26 partidos y cosechó 13 triunfos, 4 empates y 9 derrotas.

Trayectoria de Alejandro Restrepo