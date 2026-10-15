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Clasificación Conmebol para el Mundial de Clubes 2029: así marcha Universitario

Revisa cómo marcha la clasificación de la Conmebol para el Mundial de Clubes 2026, con Universitario representando al Perú.

Francisco Esteves
Clasificación Conmebol para el Mundial de Clubes 2029.
Clasificación Conmebol para el Mundial de Clubes 2029. | Foto: Universitario - X.
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El único club peruano que está en la lucha por clasificar al Mundial de Clubes 2029, por el momento, es Universitario de Deportes. Los merengues lograron meterse entre los 20 primeros lugares del continente gracias a su participación en la Copa Libertadores del año pasado, y por ello te brindamos el ranking de la Conmebol.

Universitario perdió 1-0 con Palmeiras por el grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026.

PUEDES VER: Universitario debutó con derrota frente a Palmeiras en la Copa Libertadores Femenina 2026

Como sabemos, esta temporada no le fue bien a nivel internacional a la 'U', pero sigue siendo el elenco nacional con mejor puntaje en la tabla de posiciones del fútbol sudamericano. Por ello, los hinchas sueñan con obtener uno de los seis cupos al torneo internacional de clubes más importante de la FIFA.

¿Cómo se clasifica al Mundial de Clubes 2029?

De acuerdo al reglamento oficial, al Mundial de Clubes 2029 clasifican los ganadores de la Copa Libertadores de las ediciones 2025 hasta 2028 junto a los dos equipos que marchen líderes del Ranking Conmebol y que no hayan salido campeones previamente.

¿Cómo marcha Universitario en el ranking Conmebol?

ClubPuntaje
1. Palmeiras76
2. Liga de Quito61
3. Estudiantes de LP57
4. Ind. del Valle40
5. Racing35
6. Cerro Porteño34
7. Peñarol26
8. São Paulo25
9. Corinthians25
10. Fluminense25
11. Vélez24
12. Universitario24
13. Ind. Rivadavia24
14. Plantense24
15. River Plate23
16. Botafogo21
17. Nacional21
18. Libertad20
19. Rosario Central20
20. U. Católica20

Es importante precisar que Flamengo ya está clasificado por ser el campeón de la Copa Libertadores 2025, por lo que, pese a que en realidad a él le pertenece el primer lugar, no aparece en el Ranking Conmebol para evitar confusiones. Conforme vayan saliendo los campeones del 2026, 2027 y 2028, irán saliendo de la tabla de posiciones.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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