Clasificación Conmebol para el Mundial de Clubes 2029: así marcha Universitario

El único club peruano que está en la lucha por clasificar al Mundial de Clubes 2029, por el momento, es Universitario de Deportes. Los merengues lograron meterse entre los 20 primeros lugares del continente gracias a su participación en la Copa Libertadores del año pasado, y por ello te brindamos el ranking de la Conmebol.

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Como sabemos, esta temporada no le fue bien a nivel internacional a la 'U', pero sigue siendo el elenco nacional con mejor puntaje en la tabla de posiciones del fútbol sudamericano. Por ello, los hinchas sueñan con obtener uno de los seis cupos al torneo internacional de clubes más importante de la FIFA.

¿Cómo se clasifica al Mundial de Clubes 2029?

De acuerdo al reglamento oficial, al Mundial de Clubes 2029 clasifican los ganadores de la Copa Libertadores de las ediciones 2025 hasta 2028 junto a los dos equipos que marchen líderes del Ranking Conmebol y que no hayan salido campeones previamente.

¿Cómo marcha Universitario en el ranking Conmebol?

Club Puntaje 1. Palmeiras 76 2. Liga de Quito 61 3. Estudiantes de LP 57 4. Ind. del Valle 40 5. Racing 35 6. Cerro Porteño 34 7. Peñarol 26 8. São Paulo 25 9. Corinthians 25 10. Fluminense 25 11. Vélez 24 12. Universitario 24 13. Ind. Rivadavia 24 14. Plantense 24 15. River Plate 23 16. Botafogo 21 17. Nacional 21 18. Libertad 20 19. Rosario Central 20 20. U. Católica 20

Es importante precisar que Flamengo ya está clasificado por ser el campeón de la Copa Libertadores 2025, por lo que, pese a que en realidad a él le pertenece el primer lugar, no aparece en el Ranking Conmebol para evitar confusiones. Conforme vayan saliendo los campeones del 2026, 2027 y 2028, irán saliendo de la tabla de posiciones.