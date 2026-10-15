Federico Urciuoli, DT de Alianza Atlético, rotundo sobre Fabián Bustos en la 'U': "Tiene solo un partido"

Universitario de Deportes visitará a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los cremas, ahora bajo la dirección de Fabián Bustos, tendrán la difícil tarea de sumar en su visita al Vendaval y volver a la cima del campeonato. En la previa de este compromiso, Federico Urciuoli, entrenador del conjunto sullanense, analizó lo que será el partido ante el conjunto merengue y no dudó en enviarle un dardo al nuevo estratega de la U.

Federico Urciuoli, DT de Alianza Atlético, dio rotunda opinión sobre Fabián Bustos en Universitario

En entrevista para el programa 'Fútbol Como Cancha', el técnico argentino adelantó, sin dar mayores detalles, que Alianza Atlético maneja dos alternativas para su once ante la U, teniendo en consideración la posibilidad de que Bustos opte por una línea de cuatro en defensa. Asimismo, aseguró que sus dirigidos intentarán descifrar la estrategia de su colega, quien lleva poco tiempo trabajando en Ate tras su regreso.

“Plantearemos dos opciones (ante la U). Después con las necesidades del partido vamos mutando. La posibilidad de que haga una línea de cuatro (Bustos) también está. No hay un patrón de juego ya que llegó hace tres semanas y recién tiene un solo partido. Intentaremos descifrarlos”, manifestó Urciuoli.

Fabián Bustos volvió a Universitario para la recta final del Clausura tras la salida de Héctor Cúper

Por otra parte, Urciuoli recordó la victoria de Sullana en el Estadio Monumental por el Torneo Apertura y aseguró que buscarán repetir el plato este fin de semana en el Mansiche de Trujillo: “Cuando le ganamos a la U en el Monumental no veníamos tan bien. Todo lo que hicimos nos salió perfecto. Nosotros ahora estamos encontrando un funcionamiento superior al de aquel momento. La idea es repetir el resultado”.

De esta manera, Federico Urciuoli dejó en claro que Alianza Atlético buscará aprovechar el poco tiempo de trabajo de Fabián Bustos para sorprender a Universitario. Los sullanenses confían en repetir la victoria del Apertura y complicar nuevamente a los cremas en su lucha por el Torneo Clausura 2026.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético?

Recordemos que el partido entre Universitario y Alianza Atlético está programado para este domingo 18 de octubre a las 3.30 p. m. en el Estadio IPD Mansiche.