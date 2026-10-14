Revelan decisión de Fabián Bustos con Diego Romero en Universitario: "No hay posibilidad"

Universitario de Deportes se prepara para hacerle frente a Alianza Atlético por la fecha doce del Torneo Clausura 2026. Los cremas están obligados a quedarse con los tres puntos ante un rival directo y uno de los cuestionamientos pasa por el arco, luego de que Diego Romero siga siendo cuestionado por los hinchas. Tras ello, se conoció que el DT Fabián Bustos ya tomó una decisión con su titularidad.

Fabián Bustos tomó decisión con Diego Romero en Universitario

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta se refirió a la posibilidad de que Miguel Vargas vuelva al titularato de Universitario para el próximo encuentro y señaló que es poco probable que esto suceda.

Según explicó, Fabián Bustos no ha dado señales de realizar un cambio en la portería ni de dejar a Diego Romero en el banquillo. No obstante, precisó que todavía restan entrenamientos antes de definir el once titular.

Diego Romero se perfila a seguir siendo titular con Universitario

“Creo que no hay posibilidad de que Miguel Vargas se meta al once, pero vamos a esperar los entrenamientos para verlo al 100 %. Hasta ayer, no había ninguna posibilidad de cambiar de arquero, siempre hay una señal y eso no ha pasado. Si hubiera pasado, Bustos hablaría con Romero. Hubiera salido algo de que Bustos va a probar y, si ya hubiera tomado la decisión de sacar a Romero, ya se hubiera sabido. Señales no se han presentado”, sostuvo.

Sin embargo, el periodista deportivo indicó que el comando técnico ha identificado algunos aspectos cuestionables en el desempeño de Diego Romero durante el partido ante Melgar. Aun así, aclaró que esto no significa necesariamente que vaya a perder la titularidad.

“No veo que haya sustento para que Bustos saque a Romero. No ha sido un gran partido, ha habido algunos cuestionamientos para evaluar, pero no sé si eso signifique sacarlo del puesto”, remarcó el comunicador.

Números de Diego Romero con Universitario este 2026

El portero de 25 años ha sido considerado como el principal titular en Universitario a lo largo de esta temporada. En sus números, Diego Romero registra 22 partidos disputados, concediendo un total de 27 goles en contra. Si bien es considerado un prospecto dentro del club, su rendimiento ha dejado dudas en los hinchas, especialmente ya que solo ha podido dejar su valla invicta en seis ocasiones.