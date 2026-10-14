Se confirmó si Universitario denunciará a Pablo Guede y Miguel Rondelli: "Ha caído mal"

La última jornada del Torneo Clausura 2026 estuvo marcada por la polémica. Todo comenzó luego de que Miguel Rondelli, técnico de Melgar, cuestionara públicamente el arbitraje y dejara entrever que Universitario recibe beneficios, declaraciones que fueron respaldadas por Pablo Guede, DT de Alianza Lima. Ante ello, se conoció si el cuadro merengue presentará reclamos contra los estrategas.

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Se confirmó si Universitario denunciará a Pablo Guede y Miguel Rondelli

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, analizaron la polémica generada por las declaraciones de Pablo Guede y Miguel Rondelli sobre el desempeño arbitral en el campeonato. Asimismo, precisaron que no existe un proceso disciplinario contra ninguno de los dos entrenadores, debido a que ningún club ha presentado un reclamo formal al respecto.

En ese contexto, el periodista Gustavo Peralta sorprendió al revelar que, si bien Universitario evaluó tomar acciones contra el técnico de Melgar, finalmente decidió no presentar ninguna denuncia por sus declaraciones. Esta decisión también alcanza a Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima.

Universitario no denunciará ni a Pablo Guede ni Miguel Rondelli tras sus declaraciones.

“Salvo que la ‘U’ reclame, no va a haber ninguna apertura de expediente. La ‘U’ no va a hacer una denuncia contra Melgar ni contra Rondelli. La estrategia va por otro lado. Tampoco se han planteado denunciar a Pablo Guede. Si bien ha caído mal la declaración, el análisis ha sido que por el momento no va a haber ninguna denuncia”, fue la información que compartió el comunicador.

Sin embargo, el periodista deportivo señaló que las declaraciones de ambos entrenadores no fueron bien recibidas en la interna del cuadro de Ate. Por ello, aunque el club no presentará un reclamo formal, prepara una estrategia frente a lo sucedido.

¿Qué dijeron Pablo Guede y Miguel Rondelli sobre el arbitraje?

El primero en expresar su voz de protesta contra el arbitraje fue Miguel Rondelli, quien cuestionó el desempeño de los árbitros y dejó entrever un favorecimiento hacia Universitario. “Yo no hablo de los árbitros, pero sí cuando nos meten la mano al bolsillo. Cuando estuvimos 11 contra 11 Melgar fue superior. Pero cuando se juega 14 contra 11 es muy difícil jugar así", señaló.

Al día siguiente, Pablo Guede manifestó, previo al partido ante Cusco FC, su respaldo al técnico de Melgar por lo sucedido. Sin embargo, luego del gol anulado a Kevin Quevedo no dudó en expresar su molestia.

“Después de lo hoy ¡Ya basta! Después de lo de ayer ¡Ya basta! Por eso me solidarice con el entrenador de Melgar. Dejen que el fútbol ponga a cada uno en su lugar y listo. Todas las decisiones del VAR son en contra nuestra. Puedo entender que no quieren que seamos campeones, que quieran que haya una final, pero no busquen donde no hay”, indicó.