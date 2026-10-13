Alianza Lima sufre rotunda baja para jugar contra Atlético Grau por el Torneo Clausura

Alianza Lima jugará contra Atlético Grau por la jornada 12 del Torneo Clausura desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Sin embargo, la escuadra blanquiazul tiene la desventaja de sufrir la baja de un destacado futbolista por lesión: estamos hablando de Paolo Guerrero.

Alianza Lima y su fuerte baja para enfrentar a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

La periodista Ana Lucía Rodríguez utilizó su programa 'Hablemos de Max' de L1MAX para revelar que Guerrero seguirá siendo baja de Alianza para el partido ante Atlético Grau debido a que todavía viene recuperándose de su fuerte dolencia.

Paolo Guerrero será baja de Alianza Lima ante Atlético Grau

"Paolo Guerrero no va a estar contra Atlético Grau, es mucho más complicado, se va a perder varias fechas y hay que ver como va con el pasar de los días", afirmó.

Cabe señalar que el delantero peruano, de 42 años, sufrió un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo, por lo que atraviesa un proceso de rehabilitación con la meta de regresar en la parte decisiva del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Del mismo modo, Paolo Guerrero se ha ausentado del arranque del segundo campeonato del año frente a Cusco FC y, al mismo tiempo, de los tres últimos encuentros antes de la pausa por la fecha FIFA, ante Juan Pablo II, Universitario y ADT Tarma.

¿Cómo le va a Paolo Guerrero en Alianza Lima este 2026?

Guerrero afronta su tercera campaña con Alianza Lima y arrancó el 2026 permaneciendo en el club, después de que se eligiera entre su salida o la de Hernán Barcos. En el Torneo Apertura, el delantero disputó 13 de los 17 encuentros posibles y anotó solo 4 tantos; en cambio, en el Clausura no ha vuelto a marcar y, además, arrastra una lesión que le impide estar disponible.