Luis Advíncula, ex Cristal, dio firme arenga a Alianza Lima: "Estamos en el club más grande del Perú"

Alianza Lima se enfrentó a Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y previo a este encuentro, Luis Advíncula tomó la palabra en la arenga en los vestuarios en donde se rindió ante el club blanquiazul afirmando que están en el club más grande del fútbol peruano.

Luis Advíncula elogió a Alianza Lima y afirmó que está en el club más grande del Perú

Pocos minutos antes de salir al campo en el estadio cusqueño, Advíncula fue registrado por Alianza Lima TV mientras ofrecía unas palabras de ánimo previas al encuentro frente a Cusco FC. Entre sus palabras, el defensor señaló que tanto él como sus compañeros deben aprovechar la oportunidad de ser titulares, ya que juegan en el club más grande del Perú.

“Confío en cada uno de ustedes y en la oportunidad que se nos da hoy la vamos a tomar porque lo merecemos. Estamos representando al club más gran del Perú, merecemos estar en la punta porque eso es nuestro. Salgamos con todo”, afirmó.

Cabe señalar que, antes de llegar a Alianza, Luis Advíncula integró Sporting Cristal y afirmó en su momento que se sentía identificado con el club, al haberle brindado la oportunidad de brillar en el fútbol profesional y salir al exterior. No obstante, cuando regresó al balompié peruano, optó por fichar por los blanquiazules, decisión que generó malestar entre los hinchas celestes.

¿Cómo va Luis Advíncula en Alianza Lima este 2026?

Advíncula arribó a Alianza Lima a comienzos de 2026 y atraviesa un período irregular, motivo por el que ha recibido fuertes críticas de los hinchas por su rendimiento. Pese a ello, integró el plantel que se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 y ahora confía en conquistar también el Clausura.