Figura de Alianza Lima podría ser baja para partido ante Atlético Grau: "No está entrenando a la par"

Alianza Lima se alista para recibir a Atlético Grau en Matute. Los blanquiazules sacaron tres puntos de oro en la fecha 11 del Torneo Clausura al vencer por 2-1 a Cusco FC y buscan seguir por la senda del triunfo para mantenerse en la lucha por los primeros lugares del campeonato. No obstante, en las últimas horas se conoció que el cuadro blanquiazul podría enfrentar al 'Patrimonio de Piura' con una importante baja en su equipo.

Figura de Alianza Lima podría ser baja para el partido contra Atlético Grau

Según información del periodista Gerson Cuba, Esteban Pavez es duda para el encuentro de este fin de semana. Como se recuerda, el volante chileno no viajó con el equipo a Cusco por precaución ante algunas molestias que sintió en los días previos al partido. Según el citado comunicador, el regreso del mediocampista no está garantizado, pues sus molestias aún persisten.

"Dentro de lo que se ha podido saber, Esteban Pavez está con dolores que aún no terminan de ceder de la pequeña molestia. Tampoco es que sea grave, pero ya van a evaluarlo en estos días para saber si van a convocarlo o no. Ahorita es 50-50. No es que esté descartado 100% o que sí va a estar en lista. Está avanzando poco a poco, está teniendo los cuidados correspondientes, pero no está entrenando a la par", señaló.

Así, la presencia de Esteban Pavez ante Atlético Grau corre riesgo debido a las dolencias que lo aquejan desde hace días. El centrocampista de 36 años se perdió el partido ante Cusco FC y podría no ser considerado ante los piuranos. De confirmarse su ausencia, se sumaría a la baja confirmada de Paolo Guerrero, quien sufrió un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo y estaría alejado de las canchas entre tres y cuatro semanas.

Esteban Pavez podría ser baja en Alianza Lima para el partido ante Atlético Grau.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Atlético Grau?

Recordemos que Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentarán este sábado 17 de octubre a las 8.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura.