Alianza Lima en el Clausura: el fixture que le queda y los partidos que pueden definir su temporada

Alianza Lima afronta la recta final del Torneo Clausura 2026 con el objetivo de mantenerse en la pelea por el título y asegurar sus aspiraciones de cara al cierre de la temporada. El equipo dirigido por Pablo Guede tendrá una serie de compromisos decisivos en las próximas seis jornadas, en las que deberá sumar la mayor cantidad de puntos posible para no perder terreno frente a sus principales rivales. En esta nota podrás revisar los próximos encuentros que deberá afrontar el equipo blanquiazul.

Próximos partidos de Alianza Lima

Estos serán los próximos encuentros que deberá disputar Alianza Lima en esta recta final del Torneo Clausura. Cabe precisar que los íntimos deberán jugar tres partidos fuera de casa, uno acá en Lima y otros dos en provincia.

Alianza Lima vs. Grau: 17 de octubre, 8.30 p. m.

Moquegua vs. Alianza Lima: 25 de octubre, 1.00 p. m.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: 29 de octubre, 3.30 p. m.

Alianza Lima vs. Cienciano: 3 de noviembre, 8.00 p. m.

Los Chankas vs. Alianza Lima: 7 de noviembre, 4.00 p. m.

Alianza Lima vs. FC Cajamarca: 14 de noviembre, 4.00 p. m.

De estos encuentros, blanquiazules tendrán que cuidarse de equipos como Sporting Cristal, que actualmente, de la mano de Roberto Mosquera, se encuentra líder del Clausura. Asimismo, los blanquiazules no deberán confiarse ante Atlético Grau y Cienciano, pues cada punto será clave para sus aspiraciones en el campeonato.

Los próximos encuentros que necesita Alianza Lima

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para salir campeón del Torneo Clausura?

Los blanquiazules todavía tienen opciones de ganar el Torneo Clausura 2026, pero necesita una remontada en las seis jornadas que restan. Tras la fecha 11, los blanquiazules suman 19 puntos y están a tres unidades de los cuatro líderes: Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo, todos con 22.