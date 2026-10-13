Los Chankas lanzó fuerte comunicado de cara al partido contra Alianza: "No podrá ser habilitada"

Los Chankas solicitaron a las autoridades que aceleren los trámites para habilitar la Tribuna Sur del Estadio Municipal de Andahuaylas, con miras al partido ante Alianza Lima por el Torneo Clausura. El club busca contar con una mayor capacidad para recibir a sus hinchas en un encuentro clave de la recta final de la temporada.

Los Chankas y su rotundo comunicado sobre el partido contra Alianza Lima por el Torneo Clausura

A través de un comunicado oficial, la institución pidió que se prioricen las gestiones para evaluar, certificar y autorizar el uso de esta nueva infraestructura. Aunque la tribuna ya fue inaugurada, todavía necesita cumplir con los requisitos establecidos para recibir espectadores.

Entre los documentos pendientes figura el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), además de otras autorizaciones correspondientes. Por ese motivo, Los Chankas precisaron que la Tribuna Sur no podrá ser utilizada mientras no cuente con todos los permisos necesarios.

Los Chankas lanzó comunicado de cara al partido contra Alianza Lima

El club también destacó la importancia de completar este procedimiento antes de recibir a Alianza Lima, debido a que el equipo continúa peleando por alcanzar una clasificación a la Copa Sudamericana. En ese contexto, contar con el respaldo de su hinchada será importante para afrontar los compromisos que restan en el campeonato.

“Esta situación cobra especial importancia ante nuestro próximo encuentro frente a Alianza Lima y los partidos restantes de la temporada, en los que continuamos luchando por nuestro objetivo de alcanzar la clasificación a la Copa Sudamericana. Sabemos lo importante que es contar con el respaldo de nuestra hinchada desde las tribunas, por lo que solicitamos a las autoridades agilizar y priorizar este procedimiento, siempre dentro del marco de las disposiciones vigentes”, se puede leer en el comunicado.

Asimismo, la institución de Andahuaylas manifestó su disposición para colaborar con las autoridades durante las inspecciones y los trámites correspondientes. Para ello, ofreció poner a disposición a sus equipos técnico y administrativo, además de facilitar la documentación necesaria y subsanar las observaciones que correspondan a sus competencias.

Alianza Lima vs Los Chankas: Día y hora del partido por el Torneo Clausura 2026

El partido entre Los Chankas y Alianza Lima se disputará el sábado 7 de noviembre de 2026, correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1, en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas.