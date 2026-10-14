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Carlos Desio maravillado al hablar de referente de Alianza Lima: "El mejor jugador peruano"

El entrenador de Sport Boys no dudó en señalar que le habría gustado dirigir a este referente de Alianza Lima.

Antonio Vidal
Carlos Desio maravillado al hablar de referente de Alianza Lima
Carlos Desio maravillado al hablar de referente de Alianza Lima | Composición Líbero
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Sport Boys se prepara para lo que será su encuentro por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, que será ante Juan Pablo II. Paralelamente, Carlos Desio participó en una reciente entrevista en el programa 'Al Volante', donde hizo una pausa en sus trabajos en el cuadro rosado para hablar sobre su campaña. Sin embargo, durante el desarrollo de la conversación, sorprendió al referirse a un referente de Alianza Lima: estamos hablando de Jefferson Farfán, a quien consideró el mejor futbolista peruano.

Alianza Lima en el Torneo Clausura

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Carlos Desio maravillado al hablar de Jefferson Farfán

Además, el entrenador argentino recordó el gol que Jefferson Farfán le marcó a Deportivo Binacional en los minutos finales de un partido en 2021 y destacó que esa clase de acciones solo están al alcance de futbolistas diferentes.

"A Jefferson Farfán me hubiese gustado dirigir. Para mí me parece que es el mejor jugador peruano que enfrenté. Me metió el gol sobre la hora cuando Alianza Lima le ganó a Deportivo Binacional 3-2. Es un futbolista totalmente diferente. Me hubiese gustado tenerlo a Farfán", declaró el actual técnico del club chalaco.

Jefferson Farfán anotó gol en los últimos minutos ante Binacional en el 2021

Jefferson Farfán anotó gol en los últimos minutos ante Binacional en el 2021. Foto: GolPerú

¿Cuántos goles hizo Jefferson Farfán en su regreso a Alianza Lima?

Jefferson Farfán anotó cuatro goles durante su segunda etapa en Alianza Lima, entre las temporadas 2021 y 2022. Sin embargo, en 2022 no logró marcar debido a las lesiones que limitaron su participación antes de anunciar su retiro.

Trayectoria de Jefferson Farfán

  • Deportivo Municipal II
  • Alianza Lima II
  • Alianza Lima
  • PSV
  • FC Schalke 04
  • Al-Jazira
  • Lokomotiv Moscú
  • Retirado
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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