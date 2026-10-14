Christian Cueva recibió drástica noticia con Sport Boys para partido ante Juan Pablo II

Sport Boys está enfocado en su enfrentamiento ante Juan Pablo II por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. La ‘Misilera’ se complicó tras su última derrota y necesita una victoria para seguir optando con alcanzar un cupo a torneo internacional. Sin embargo, en la previa del duelo, se reveló que Christian Cueva recibió una drástica noticia que alarmó a los hinchas.

Christian Cueva recibió drástica noticia con Sport Boys

Durante el programa ‘Hablemos de MAX’, el periodista Gustavo Peralta reveló que la escuadra chalaca sufrirá una importante baja para su próximo compromiso, luego de confirmarse que no podrá contar con Christian Cueva en su convocatoria.

El comunicador explicó que la ausencia de ‘Aladino’ se debe a que se encuentra a préstamo desde Juan Pablo II, situación que le impide enfrentarse a su club de origen. Si bien existe una cláusula que permite habilitarlo mediante un pago, Sport Boys decidió no ejecutarla debido a motivos económicos.

Christian Cueva no jugará con Sport Boys ante Juan Pablo II

“Sport Boys no podrá utilizar a Christian Cueva ante Juan Pablo II. Él está prestado de Juan Pablo y me confirmaron que hay una cláusula que se podría hacer un pago para que pueda jugar. Pero me parece que en Boys hay un tema económico que no permite hacer ese pago”, informó el periodista deportivo.

De esta manera, salvo alguna novedad de última hora, el volante nacional no entrará en la consideración de Carlos Desio para el partido ante Juan Pablo II y sumará su segunda baja en su esquema, ya que Nicolás Da Campo sigue recuperándose de su lesión.

Números de Christian Cueva con Sport Boys

Christian Cueva llegó a las filas de Sport Boys para el Torneo Clausura 2026. Desde su llegada, el volante se ganó un lugar en el esquema táctico de Carlos Desio y, gracias a sus actuaciones, se hizo con el puesto de titularidad. En total, ha disputado ocho partidos, donde ha conseguido un gol y dos asistencias.

Su ausencia en el equipo representa un duro golpe para la ‘Misilera’, considerando la importancia del duelo, su talento y que es uno de los creativos del equipo, así como el corto plantel que poseen los rosados.