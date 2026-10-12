Sport Boys tomó rotunda medida con la continuidad de Carlos Desio para la temporada 2027

El futuro de Carlos Desio en Sport Boys vuelve a generar incertidumbre. Aunque la planificación inicial apuntaba a que el entrenador argentino continuara al frente del equipo durante la temporada 2027, año en el que la institución chalaca celebrará su Centenario, las últimas informaciones señalan que su renovación se encuentra estancada.

Sport Boys tomó fuerte decisión con la continuidad de Carlos Desio para el año del centenario

De acuerdo con lo revelado por el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Al Límite', la directiva rosada decidió pausar las conversaciones que mantenía con el estratega para prolongar su vínculo hasta 2027. Esta determinación estaría relacionada con el rendimiento del equipo y los resultados que ha conseguido en las últimas competiciones.

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Según explicaron en el espacio deportivo, las actuaciones de Sport Boys en la Copa de la Liga y el Torneo Clausura 2026 no habrían cumplido las expectativas de los dirigentes. La clasificación a un torneo internacional, específicamente a la Copa Sudamericana, figuraba entre los objetivos trazados para esta campaña.

“Desio parece que ha perdido un poco la brújula, es más, la renovación con Sport Boys ha quedado en stand by, estaba avanzando pero se ha estancado. Uno de los objetivos del año con Sport Boys era la clasificación a Sudamericana, la Copa de la Liga y el Torneo Clausura. Ahora con estos resultados, se han dado tres resultados muy malos para Boys”, informaron.

Por ahora, la continuidad del técnico argentino no está definida. La dirigencia deberá evaluar el cierre de la temporada 2026 antes de resolver si mantiene a Desio en el banquillo para el año del Centenario o busca una nueva alternativa para conducir al primer equipo.

¿Cómo le va a Carlos Desio en Sport Boys?

Carlos Desio llegó a Sport Boys para disputar el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y, gracias a su rendimiento, logró que el equipo del Callao mejorara su posición en la tabla. Su mejor etapa, sin embargo, se produjo en el Torneo Clausura, cuando empezó a sumar triunfos decisivos hasta colocarse en la pelea por el campeonato. Pese a ello, en la actualidad atraviesa una seguidilla de derrotas frente a Alianza Atlético, tanto en la Copa de la Liga como en el torneo local. En total, el argentino ha dirigido 27 partidos, en donde ganó 12, empató 7 y perdió 8.