Carlos Zambrano rompe su silencio y dijo de todo sobre arbitraje contra Boys: "El club fue perjudicado"

Uno de los partidos que generó mucha polémica en la pasada octava jornada del Torneo Clausura 2026 fue el que protagonizaron Sport Huancayo y Sport Boys. El penal sobre el final al conjunto local desató la molestia del cuadro chalaco, que ha expresado su sentir por todas las vías. Ahora, Carlos Zambrano es quien toma la palabra en redes sociales con contundentes palabras para sus seguidores.

Carlos Zambrano se pronuncia tras polémicas en partido de Sport Boys

A través de su cuenta de Instagram, Carlos Zambrano ha dejado un largo mensaje en el que detalla aspectos que se dieron cuando el árbitro Daniel Ureta cobró penal a favor de Sport Huancayo en los minutos finales ante Sport Boys. El defensor esperó días para dar su postura y ahora deja más argumentos sobre estas polémicas en el Clausura.

"Después del último fin de semana y pensando en frío, creo que era difícil declarar con la calentura del momento tras nuestro partido en Huancayo. Luego de revisar todas las imágenes posibles del penal que nos cobraron - con el árbitro FIFA Daniel Ureta y Fernando Legario en el VAR-, y también la jugada del posible gol de Urruti, que, si no hubiera sido gol, debió cobrarse como penal por la mano que tampoco vieron, queda claro que el club fue perjudicado.", se lee.

Mensaje de Carlos Zambrano en redes sociales.

Del mismo modo, pide que los jueces encargados del partido entre Sport Huancayo y Sport Boys den a conocer los argumentos que tomaron en cuenta para tomar cada una de las decisiones que terminó por dar un marcador de 2-1 a favor del 'Rojo Matador'.

"Entiendo que las personas pueden equivocarse, pero equivocarse teniendo el VAR y toda la tecnología disponible ya es ser descarados. Me gustaría que Ureta y Legario salieran a dar explicaciones después de actuar de una manera tan sinvergüenza.", indica el 'Káiser'.

Próximo partido de Sport Boys

El siguiente partido de Sport Boys por el Torneo Clausura 2026 será ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Miguel Grau del Callao. Este cotejo se programó para el domingo 13 de septiembre a partir de la 1.00 p. m. hora local con la transmisión de L1 MAX.