Luis Urruti arremetió contra arbitraje tras derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo: "Fue un robo"
Luis Urruti cuestionó duramente el arbitraje tras la derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo y aseguró que su equipo fue perjudicado durante el partido.
Sport Boys sufrió una dura derrota por 2-1 en su visita a Sport Huancayo, en un partido que se vio enmarcado por la polémica actuación del árbitro Daniel Ureta y los incidentes durante y después del encuentro. Al respecto, Luis Urruti, futbolista del conjunto rosado, rompió su silencio y no tuvo reparos en arremeter contra la terna arbitral del compromiso en el Estadio IPD de Huancayo.
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Luis Urruti culpó al arbitraje por derrota de Sport Boys en Huancayo
En declaraciones a la prensa a su llegada a Lima, el popular ‘Tito’, apuntó contra la terna encabezada por el juez Ureta y calificó de “robo” lo ocurrido en tierras huancaínas, asegurando que las decisiones arbitrales que se tomaron perjudicaron directamente a la ‘Misilera’ en sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Torneo Clausura.
“Podemos decir que fue un robo, eso podemos decir, nada más. La verdad que competir así es lamentable. Yo creo que lo vieron todos, me duele porque uno tiene la ilusión de pelear por salir campeón y eso, pero te lo quitan muy fácil la ilusión. Es difícil competir así. Está todo muy feo en el torneo, pasa cualquier cosa, competir así es bravo”, señaló a su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez.
Sport Boys perdió 2-1 ante Sport Huancayo.
De esta manera, Luis Urruti responsabilizó directamente al arbitraje por la caída de la escuadra chalaca. Recordemos que Boys cayó por 2-1 en un partido que terminó en bronca tras la eufórica celebración de Javier Sanguinetti, quien le dio la victoria al ‘Rojo Matador’ marcando un doblete.
Sport Boys lanzó comunicado contra el arbitraje en Huancayo y anunció reclamo ante CONAR
Vale resaltar que, tras el final del partido en Huancayo, Sport Boys lanzó un comunicado en sus redes sociales cuestionando el arbitraje y anunciando la presentación de un reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). De igual manera, informó que comunicará lo ocurrido ante la FIFA.
Entre sus principales reclamos, Sport Boys exigió la revisión de las jugadas más controversiales del compromiso, además de que se difundan públicamente los audios del VAR correspondientes a dichas acciones, para que se conozcan los criterios utilizados por los responsables de la revisión arbitral.
El comunicado de Sport Boys en contra del árbitro que dirigió partido contra Sport Huancayo
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