Sport Boys lanzó comunicado en contra del árbitro que dirigió partido ante Sport Huancayo y anunció reclamo

Sport Boys expresó públicamente su malestar por las decisiones arbitrales tomadas durante el partido ante Sport Huancayo, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura. A través de un comunicado, el club chalaco manifestó su preocupación por el desempeño del árbitro principal, Daniel Ureta, y del equipo VAR encabezado por Fernando Legario.

Sport Boys lanzó comunicado en contra del árbitro que dirigió su partido ante Sport Huancayo

Sport Boys sostuvo que algunas determinaciones adoptadas durante el encuentro perjudicaron directamente al equipo y afectaron el normal desarrollo de la competencia. En ese sentido, el cuadro rosado remarcó que considera fundamental que los partidos se disputen bajo condiciones de igualdad, imparcialidad y respeto por las reglas del fútbol profesional.

El comunicado de Sport Boys en contra del árbitro que dirigió partido contra Sport Huancayo

Uno de los principales pedidos realizados por el club chalaco está relacionado con la revisión de las jugadas más controversiales del compromiso. El club solicitó públicamente que se difundan los audios del VAR correspondientes a las acciones polémicas, con el objetivo de que se conozcan los criterios utilizados por los responsables de la revisión arbitral lideradas por Daniel Ureta y Fernando Legario.

Sport Boys realizará reclamo ante la CONAR contra los árbitros del partido ante Sport Huancayo

Ante este escenario, el club anunció que presentará un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). Sport Boys pidió que se evalúen las actuaciones arbitrales y que, en busca de mayor transparencia, se garanticen las condiciones necesarias para los próximos partidos que dispute durante el resto de la temporada.

Finalmente, la institución informó que también comunicará lo ocurrido a la FIFA, considerando la condición de árbitro FIFA de Daniel Ureta. Sport Boys aseguró que continuará utilizando los canales y organismos correspondientes para defender sus intereses institucionales y reclamar lo que considera justo, siempre dentro del marco del respeto por la competencia.