Pedro Gallese reveló si Perú debe jugar en altura las Eliminatorias 2030: "Uno que jugó en la Liga 1"

Pedro Gallese se refirió a una de las estrategias que confirmó la selección peruana de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030: disputar algunos de sus partidos como local en la altura. El arquero de la Bicolor aseguró que no tendría inconvenientes con esta alternativa si finalmente se determina que puede ser favorable para el equipo nacional.

Pedro Gallese confirmó si la selección peruana debe jugar en altura las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030

Previo al partido ante Estados Unidos, Gallese conversó con Telemundo y recordó su experiencia durante su paso por la Liga 1, donde tuvo que afrontar numerosos encuentros en ciudades de altura. Para el arquero, esta situación no resulta desconocida para los futbolistas que han competido en el campeonato peruano y puede ser un factor que ya conocen.

Video: Telemundo

“Mientra que sea beneficioso para la selección, bienvenido. Uno que jugó en la Liga 1, ahí hay muchos partidos que se juegan en altura y uno ya sabe jugar en altura. Mientras sea más beneficioso para la selección, bienvenido sea”, señaló el arquero.

De esta manera, Pedro Gallese dejó clara su postura sobre la posibilidad de que Perú utilice la altura como una alternativa durante las próximas Eliminatorias. Para el referente de la Bicolor, cualquier decisión que pueda favorecer al equipo nacional será bienvenida.

¿Cómo le va a Pedro Gallese en la selección peruana?

Pedro Gallese fue llamado por primera vez a la selección peruana en 2014 y, desde entonces, ha sido señalado como el mejor arquero que ha defendido la Blanquirroja. El guardameta logró disputar la final de la Copa América 2019 y fue pieza clave en la clasificación al Mundial 2018, a la que Perú accedió después de 36 años. Hasta hoy, el exarquero de Alianza Lima se mantiene como titular y referente del combinado peruano, que ahora apunta a conseguir un cupo para el Mundial 2030.