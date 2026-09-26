Pedro Gallese ilusionado con los nuevos rostros en la selección peruana: "Me toca guiarlos y ayudarlos"

La selección peruana afronta un nuevo proceso bajo el mando de Mano Menezes, por lo que, en esta nueva fecha FIFA, el técnico brasileño ha llamado a nuevos nombres para esta convocatoria. Esta situación fue tomada como una buena noticia por Pedro Gallese, quien habló sobre la responsabilidad que asumirá en este nuevo proceso de la 'Bicolor' y también se refirió al desafío que representará disputar las próximas Clasificatorias en ciudades de altura.

Pedro Gallese ilusionado con los nuevos rostros en la convocatoria de la selección peruana

El 'Pulpo' se mostró contento por los nuevos compañeros que se han ido uniendo para representar al país, señalando que tocará guiarlos y ayudarlos en lo que pueda para alcanzar los objetivos de la Bicolor.

"En este nuevo proceso que aparecen compañeros nuevos con la misma ilusión de representar al país, me toca guiarlos y ayudarlos en lo que se pueda", expresó el portero en conversación con Telemundo Deportes.

Posteriormente, el guardameta de 36 años señaló: "El grupo está con la ilusión de construir algo, de prepararnos para las Eliminatorias, que son muy duras", complementó.

Pedro Gallese habló sobre los nuevos rostros en la selección peruana

Pedro Gallese sobre disputar los partidos de Perú en la altura

En otro momento, fue consultado sobre disputar los partidos de la selección peruana en la altura, manifestando que será beneficioso: "Mientras sea beneficioso para la Selección, bienvenido. Uno ya jugó en su liga, y hay muchos partidos en altura, uno ya sabe lo que es jugar ahí".