0
ANTESALA
Perú vs Estados Unidos
EN DIRECTO
España vs Inglaterra por UEFA Nations League

Pedro Gallese ilusionado con los nuevos rostros en la selección peruana: "Me toca guiarlos y ayudarlos"

El 'Pulpo' habló sobre el nuevo capítulo que comienza la selección peruana tras la convocatoria de Mano Menezes, en la que aparecen nuevos nombres.

Antonio Vidal
Pedro Gallese ilusionado con los nuevos rostros en la selección peruana. Foto: IG
Pedro Gallese ilusionado con los nuevos rostros en la selección peruana. Foto: IG
COMPARTIR

La selección peruana afronta un nuevo proceso bajo el mando de Mano Menezes, por lo que, en esta nueva fecha FIFA, el técnico brasileño ha llamado a nuevos nombres para esta convocatoria. Esta situación fue tomada como una buena noticia por Pedro Gallese, quien habló sobre la responsabilidad que asumirá en este nuevo proceso de la 'Bicolor' y también se refirió al desafío que representará disputar las próximas Clasificatorias en ciudades de altura.

Perú se enfrenta a Estados Unidos por amistoso internacional

PUEDES VER: Perú vs Estados Unidos EN VIVO: pronóstico, horarios y dónde ver partido amistoso

Pedro Gallese ilusionado con los nuevos rostros en la convocatoria de la selección peruana

El 'Pulpo' se mostró contento por los nuevos compañeros que se han ido uniendo para representar al país, señalando que tocará guiarlos y ayudarlos en lo que pueda para alcanzar los objetivos de la Bicolor.

"En este nuevo proceso que aparecen compañeros nuevos con la misma ilusión de representar al país, me toca guiarlos y ayudarlos en lo que se pueda", expresó el portero en conversación con Telemundo Deportes.

Posteriormente, el guardameta de 36 años señaló: "El grupo está con la ilusión de construir algo, de prepararnos para las Eliminatorias, que son muy duras", complementó.

Pedro Gallese habló sobre los nuevos rostros en la selección peruana

Pedro Gallese habló sobre los nuevos rostros en la selección peruana

Pedro Gallese sobre disputar los partidos de Perú en la altura

En otro momento, fue consultado sobre disputar los partidos de la selección peruana en la altura, manifestando que será beneficioso: "Mientras sea beneficioso para la Selección, bienvenido. Uno ya jugó en su liga, y hay muchos partidos en altura, uno ya sabe lo que es jugar ahí".

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Perú vs. Estados Unidos: la potente alineación de Mano Menezes para el partido amistoso

  2. Perú vs Estados Unidos EN VIVO: pronóstico, horarios y dónde ver partido amistoso

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano