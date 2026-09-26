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Diego Rebagliati dio fuerte opinión sobre Héctor Cúper en Universitario: "No sabemos si el lunes va a seguir"

El comentarista deportivo señaló que, pese a recibir el respaldo de la directiva, el futuro de Héctor Cúper en la 'U' aún es incierto.

Eduardo Chirinos
Diego Rebagliati habló sobre la situación de Héctor Cúper en la 'U'
Diego Rebagliati habló sobre la situación de Héctor Cúper en la 'U' | Foto: Composición Líbero
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La continuidad de Héctor Cúper en Universitario de Deportes viene siendo tema de debate desde hace varios días tras la dura goleada por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso. El abultado resultado adverso frente a un rival directo en la lucha por el Clausura expuso las falencias del equipo y puso en duda el trabajo del entrenador argentino. Al respecto, el comentarista deportivo Diego Rebagliati dio una firme opinión sobre la situación del estratega en tienda crema.

Universitario tomó decisión final con futuro de Héctor Cúper para el Torneo Clausura

PUEDES VER: Universitario tomó decisión final con futuro de Héctor Cúper para el Torneo Clausura: "Convencido"

Diego Rebagliati y su firme opinión sobre la continuidad de Héctor Cúper en la ‘U’

Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el panelista señaló que, si bien Cúper fue ratificado por Franco Velazco para seguir en el cargo, la directiva aún estaría evaluando el tema y, a partir de la próxima semana, la continuidad del DT en la escuadra merengue no estaría del todo garantizada.

"Héctor Cúper al día de hoy sigue siendo el técnico de la ‘U’, no sabemos si el lunes va a seguir siendo técnico de la ‘U’, ¿Qué ha pasado con la ‘U’? decidieron que hasta el jueves que entrenaban no valía la pena mover un trabajo que ya estaba planificado. El lunes, si la ‘U’ vuelve a entrenar y Cúper es el técnico, me parece que ya es muy difícil que Universitario vuelva a hacer un cambio", dijo.

"Creo que uno de los temores es, que si no le gana la ‘U’ a Melgar en el Monumental, en ese momento, se arrepentirían de no haber cambiado y de repente ya es muy tarde", añadió.

Héctor Cúper, Universitario

La continuidad de Héctor Cúper aún es tema de debate en la 'U'

De esta manera, la continuidad de Héctor Cúper en Universitario sigue generando incertidumbre pese a la reciente ratificación de la directiva. El próximo partido podría ser determinante para el futuro del técnico argentino, quien buscará dejar atrás la goleada ante Deportivo Garcilaso y recuperar el rumbo de la ‘U’ en el Torneo Clausura.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Recordemos que, hasta el momento, Universitario no ha confirmado amistosos durante la pausa por fecha FIFA, por lo cual su próximo partido será el sábado 10 de octubre a las 7.00 p. m., cuando reciba en el Estadio Monumental a Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura.

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