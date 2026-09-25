Universitario busca refuerzo internacional para la Liga 1: “Analizando algunos nombres”

Universitario busca reforzar todas sus debilidades para estar a tope en la próxima temporada de la Liga 1, por lo que se acaba de conocer que la administración de Franco Velazco evalúa traer un nuevo nombre a la institución crema, sorprendiendo a más de un hincha, pues la prioridad para este caso es que esa persona sea extranjera y con experiencia, esto debido a los hechos sucedidos en el pasado. Se trata del puesto de director deportivo.

Universitario busca nuevo director deportivo para la Liga 1

Según informó el periodista Gustavo Peralta durante la emisión del programa Pepas de la PM, Universitario viene analizando distintos perfiles para ocupar este importante cargo. Cabe recordar que, tras la salida de Álvaro Barco, Antonio García Pye asumió las funciones vinculadas a dicha área.

“Universitario de Deportes, atención: está en la búsqueda de un director deportivo, algo que habíamos hablado la semana pasada, que necesita y que coincidimos. La administración que lidera Franco Velazco ya está evaluando diversos perfiles y opciones. Va a ser extranjero. En el Perú no hay un candidato, digamos, nacional, más después de la mala experiencia que han tenido recientemente. No hay un candidato nacional para asumir o ser una posibilidad. Por esa razón, el elegido va a ser extranjero. Ya están analizando algunos nombres. La idea es que pueda definirse y cerrarse pronto, de cara a lo que significa esta última etapa del año y el armado del plantel 2027”, dio a conocer el comunicador.

“¿Jugó al fútbol? La idea es que tenga una experiencia importante, ¿no? O sea, están evaluando opciones. No sé si el candidato principal jugó al fútbol, pero lo que sí, en este momento, están evaluando opciones. La U va a contratar un director deportivo y esa noticia”, complementó ante la pregunta.

Próximo partido de Universitario

Universitario volverá a jugar por el Torneo Clausura el próximo sábado 10 de octubre, cuando reciba a Melgar desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental, por la fecha 11 de la Liga 1.