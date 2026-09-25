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La reacción de Alianza a la medalla de bronce de Piero Cari en los Suramericanos: "Orgullo blanquiazul"

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima celebró la medalla de bronce que consiguieron Piero Cari, Jussepi García y Fabrisio Mesías.

Antonio Vidal
La reacción de Alianza a la medalla de bronce de Piero Cari en los Suramericanos. Foto: composición Líbero
La reacción de Alianza a la medalla de bronce de Piero Cari en los Suramericanos. Foto: composición Líbero
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Alianza Lima expresó su orgullo por la obtención de la medalla de bronce de la selección peruana en los Juegos Suramericanos 2026, donde Piero Cari y otros dos futbolistas formados en sus divisiones menores representaron a la Bicolor. Si bien Cari no ha tenido la continuidad esperada bajo el mando de Pablo Guede, el club blanquiazul decidió reconocer el esfuerzo de sus canteranos y destacó la participación del mediocampista junto a Jussepi García y Fabrisio Mesías.

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Así reaccionó Alianza Lima a la medalla de bronce de Piero Cari

A través de sus canales oficiales, el club blanquiazul compartió una gráfica para felicitar y reconocer a sus jóvenes valores por la obtención de la medalla de bronce con la selección peruana.

"¡De La Victoria al podio sudamericano! Felicitamos a nuestros potrillos Piero Cari, Jussepi García y Fabrisio Mesias por conquistar la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos 2026", expresó el club.

Alianza Lima celebró la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos

Alianza Lima celebró la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos

Cabe mencionar que Cari, durante su participación en el torneo, llevó la cinta de capitán y se llevó los elogios de los narradores en varios partidos.

Perú consigue medalla de bronce tras victoria ante Chile

La selección peruana Sub-20 se quedó con la medalla de bronce en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 luego de imponerse por 2-1 a Chile. Piero Cari abrió el marcador a los 22 minutos tras una asistencia de Jonathan García, mientras que la ventaja se amplió a los 63' con un autogol del defensor chileno Matías Orellana.

La Roja reaccionó en los descuentos y Cristian Rocha convirtió el 2-1 a los 90+5', aunque no fue suficiente para evitar la victoria de la Bicolor. Con este resultado, Perú volvió a subir al podio de los Juegos Suramericanos en fútbol masculino después de 32 años.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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