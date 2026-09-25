0
ANTESALA
Perú vs Estados Unidos

México vs Colombia EN VIVO: a qué hora juegan, pronóstico y dónde ver el amistoso internacional

México vs Colombia se enfrentan por un amistoso internacional por fecha FIFA en Baltimore. Conoce los horarios, canales y todos los detalles de este encuentro.

Angel Curo
México vs Colombia se enfrentan EN VIVO por amistoso internacional FIFA
México vs Colombia se enfrentan EN VIVO por amistoso internacional FIFA | Composición: Líbero
COMPARTIR

Cada vez falta menos para vivir el México vs Colombia. Ambas selecciones se verán las caras este sábado 26 de septiembre en un amistoso internacional por la fecha FIFA. Este encuentro de gran intensidad se jugará en el M&T Stadium de Baltimore y enfrenta a dos elencos que vienen de hacer un gran papel en el Mundial 2026. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. (hora de México) y 8.00 p. m. (hora de Perú y Colombia). La transmisión EN VIVO estará disponible por Caracol TV, RCN, Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Inglaterra se enfrenta a España por la UEFA Nations League

PUEDES VER: ¿A qué hora juega España vs Inglaterra y dónde ver partido por la UEFA Nations League?

¿A qué hora juega México vs Colombia?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del amistoso internacional entre México y Colombia:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (del domingo).

¿Dónde ver México vs Colombia EN VIVO?

La transmisión del partido amistoso entre México vs Colombia estará disponible por las señales EN VIVO de Caracol TV y RCN para todo el territorio colombiano. Por su parte, en México, este encuentro podrá sintonizarse EN DIRECTO por las señales de Canal 5, TUDN y Azteca 7.

Previa del partido amistoso de México vs Colombia

México inicia una nueva etapa bajo la dirección de Rafa Márquez, quien buscará comenzar su ciclo con una victoria ante Colombia. El Tri presenta una convocatoria renovada, aunque mantiene parte de la base que disputó el Mundial 2026.

México, Rafa Márquez

México inició una nueva etapa con Rafa Márquez como su nuevo DT

Hirving ‘Chucky’ Lozano vuelve a la selección después de una larga ausencia. El extremo superó su lesión y es una de las principales novedades de la lista. También destacan jóvenes como Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Armando González, aunque sin duda la gran figura será Gilberto Mora, quien maravilló en el Mundial 2026.

Colombia afronta este amistoso con un equipo competitivo, aunque Néstor Lorenzo decidió iniciar un proceso de recambio tras el Mundial. James Rodríguez y Juan Fernando Quintero cerraron su etapa internacional, mientras Luis Díaz recibió descanso.

Néstor Lorenzo, Colombia

Bajo el mando de Néstor Lorenzo, la selección de Colombia se entrena en E.E.U.U.

Dávinson Sánchez asumirá la capitanía y, junto a Richard Ríos, será uno de los referentes de una selección que busca darle espacio a nuevos talentos. Además, Colombia llega con el antecedente de haber ganado sus últimos cuatro partidos ante México.

México vs Colombia: canales de transmisión

Si quieres ver el partido de México vs Colombia EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión:

  • Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play y ditu.
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y Claro Sports.
  • Panamá: TUDN, Azteca Deportes y Claro Sports.
  • Estados Unidos: TUDN USA, Univisión, TUDN App, Univisión Now y ViX.
  • Venezuela: Inter.

México vs Colombia: pronóstico y apuestas

En la previa, México es considerado como ligero favorito para quedarse con la victoria ante Colombia. Revisa las cuotas en las principales casas de apuesta:

Casa de apuestasMéxicoEmpateColombia
Betsson2.553.152.65
Betano2.653.252.75
Bet3652.553.302.70
1xBet2.653.432.85
Caliente2.583.452.76
Stake2.603.302.75

México vs Colombia: posibles alineaciones para el partido

Posible alineación de México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Dagoberto Espinoza, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Obed Vargas, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Armando González.

Posible alineación de Colombia: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo, Richard Ríos, Jhon Arias, Gustavo Puerta, Jáminton Campaz, Luis Suárez y Carlos Gómez.

¿Dónde juegan México vs Colombia?

El partido entre México vs Colombia está programado para disputarse en el M&T Bank Stadium en Baltimore, Estados Unidos. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar hasta 71 mil espectadores.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Honduras cayó sorpresivamente ante Surinam en su debut en la Nations League Concacaf 2026-27

  2. Antoine Griezmann destacó a figura de Alianza Lima y la selección: "Lo tenía en mi equipo en la Play"

  3. Christian Cueva y su fantástica jugada que casi le da el triunfo a Sao Paulo ante Gremio [VIDEO]

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano