México vs Colombia EN VIVO: a qué hora juegan, pronóstico y dónde ver el amistoso internacional

Cada vez falta menos para vivir el México vs Colombia. Ambas selecciones se verán las caras este sábado 26 de septiembre en un amistoso internacional por la fecha FIFA. Este encuentro de gran intensidad se jugará en el M&T Stadium de Baltimore y enfrenta a dos elencos que vienen de hacer un gran papel en el Mundial 2026. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. (hora de México) y 8.00 p. m. (hora de Perú y Colombia). La transmisión EN VIVO estará disponible por Caracol TV, RCN, Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

¿A qué hora juega México vs Colombia?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del amistoso internacional entre México y Colombia:

Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10.00 p. m.

México y Centroamérica: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (del domingo).

¿Dónde ver México vs Colombia EN VIVO?

La transmisión del partido amistoso entre México vs Colombia estará disponible por las señales EN VIVO de Caracol TV y RCN para todo el territorio colombiano. Por su parte, en México, este encuentro podrá sintonizarse EN DIRECTO por las señales de Canal 5, TUDN y Azteca 7.

Previa del partido amistoso de México vs Colombia

México inicia una nueva etapa bajo la dirección de Rafa Márquez, quien buscará comenzar su ciclo con una victoria ante Colombia. El Tri presenta una convocatoria renovada, aunque mantiene parte de la base que disputó el Mundial 2026.

México inició una nueva etapa con Rafa Márquez como su nuevo DT

Hirving ‘Chucky’ Lozano vuelve a la selección después de una larga ausencia. El extremo superó su lesión y es una de las principales novedades de la lista. También destacan jóvenes como Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Armando González, aunque sin duda la gran figura será Gilberto Mora, quien maravilló en el Mundial 2026.

Colombia afronta este amistoso con un equipo competitivo, aunque Néstor Lorenzo decidió iniciar un proceso de recambio tras el Mundial. James Rodríguez y Juan Fernando Quintero cerraron su etapa internacional, mientras Luis Díaz recibió descanso.

Bajo el mando de Néstor Lorenzo, la selección de Colombia se entrena en E.E.U.U.

Dávinson Sánchez asumirá la capitanía y, junto a Richard Ríos, será uno de los referentes de una selección que busca darle espacio a nuevos talentos. Además, Colombia llega con el antecedente de haber ganado sus últimos cuatro partidos ante México.

México vs Colombia: canales de transmisión

Si quieres ver el partido de México vs Colombia EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión:

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play y ditu.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y Claro Sports.

Panamá: TUDN, Azteca Deportes y Claro Sports.

Estados Unidos: TUDN USA, Univisión, TUDN App, Univisión Now y ViX.

Venezuela: Inter.

México vs Colombia: pronóstico y apuestas

En la previa, México es considerado como ligero favorito para quedarse con la victoria ante Colombia. Revisa las cuotas en las principales casas de apuesta:

Casa de apuestas México Empate Colombia Betsson 2.55 3.15 2.65 Betano 2.65 3.25 2.75 Bet365 2.55 3.30 2.70 1xBet 2.65 3.43 2.85 Caliente 2.58 3.45 2.76 Stake 2.60 3.30 2.75

México vs Colombia: posibles alineaciones para el partido

Posible alineación de México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Dagoberto Espinoza, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Obed Vargas, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Armando González.

Posible alineación de Colombia: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo, Richard Ríos, Jhon Arias, Gustavo Puerta, Jáminton Campaz, Luis Suárez y Carlos Gómez.

¿Dónde juegan México vs Colombia?

El partido entre México vs Colombia está programado para disputarse en el M&T Bank Stadium en Baltimore, Estados Unidos. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar hasta 71 mil espectadores.