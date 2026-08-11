Futbolista de Deportivo Cali, de Pedro Gallese, sufrió accidente durante terremoto y será operado

El terremoto que azotó Colombia el pasado domingo 9 de agosto también afectó a uno de los clubes más populares de dicho país. Nos referimos a Deportivo Cali, club donde actualmente milita Pedro Gallese y recientemente se conoció que perdió una de sus figuras, quien protagonizó un accidente durante el sismo.

Se trata de Ronald Pájaro, mediocampista del cuadro azucarero, quien sufrió una aparatosa caída durante el movimiento y tras el golpe, se determinó que debe ser operado, aunque se confirmó que el jugador se encuentra fuera de peligro.

El elemento de 24 años presenta lesiones en el costado derecho de su cuerpo, además tiene afectados el codo y el tobillo. De momento, se desconoce cuándo volverá a las canchas.

Cabe señalar que el fútbol colombiano fue postergado en su totalidad. Esto para priorizar la atención a las víctimas del terremoto de 7,4, que ya ha cobrado decenas de víctimas mortales y dejó miles de damnificados.

Ronald Pájaro con camiseta de Deportivo Cali

Comunicado de Deportivo Cali sobre estado Ronald Pájaro

Santiago de Cali, 11 de agosto de 2026

El Departamento Médico del Deportivo Cali informa sobre el estado de salud del jugador Ronaldo Pájaro:

Durante el día de ayer, el jugador sufrió una caída que le ocasionó un fuerte traumatismo en el costado derecho de su cuerpo, con mayor afectación en el codo y el tobillo.

Tras ser trasladado a la Clínica Valle del Lili y realizarse los estudios correspondientes, se confirmó una luxofractura de codo y una fisura del maléolo medial del tobillo.

Debido a la inestabilidad de la articulación del codo, Ronaldo será sometido a intervención quirúrgica. Por su parte, la lesión en el tobillo será manejada mediante tratamiento conservador.

El jugador permanece bajo seguimiento y cuidado del equipo médico. Su evolución y los tiempos de recuperación serán informados oportunamente de acuerdo con su progreso clínico.

Club Profesional Deportivo Cali S.A.

Ronald Pájaro dejó mensaje tras su incidente

Ronald Pájaro, a través de sus redes sociales, aseguró que se encuentra bien y que se priorice la ayuda a las víctimas del terremoto en tierras ‘cafeteras’.

"Gracias a todos por preocuparse, gracias a Dios estoy bien y no pasó a mayores. No dejemos a un lado que hay mucha gente que necesita ayuda en este momento tan difícil. Dios los bendiga a todos", escribió el jugador en una historia publicada en su cuenta de Instagram.