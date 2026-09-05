Javier Sanguinetti cuenta su verdad tras el tenso momento que enfureció a Sport Boys: "Respeto"

Tras la polémica celebración de Javier Sanguinetti en el partido entre Sport Boys y Sport Huancayo, por el Torneo Clausura, se generó un fuerte enfrentamiento entre los futbolistas de ambos equipos. La situación elevó la tensión dentro del campo y obligó a la intervención de la Policía Nacional para evitar que el incidente pasara a mayores.

Luego de lo ocurrido, el jugador decidió pronunciarse mediante un comunicado y ofreció disculpas a toda la hinchada rosada. Sanguinetti explicó que su festejo fue producto de la emoción del momento y aseguró que nunca tuvo la intención de provocar, burlarse o faltarle el respeto a los chalacos. Asimismo, remarcó que respeta al club, a sus jugadores y a toda su hinchada.

Javier Sanguinetti rompe su silencio tras festejo en el Sport Boys contra Sport Huancayo

En su mensaje, el volante ofensivo pidió disculpas señalando que todo se trató de un malentendido. “Quiero dirigirme a toda la gente de Sport Boys para expresar mis disculpas por la situación que se generó durante el partido.Entiendo que mi festejo pudo haberse interpretado de una manera diferente y haber causado molestia en algunos hinchas. Sin embargo, quiero aclarar que en ningún momento tuve la intención de faltarle el respeto, provocar o burlarme de la gente de Boys”.

Además, aclaró que todo fue parte de su festejo y de la emoción por el gol que le dio la victoria al rojo matador. “Fue simplemente un festejo producto de la emoción y la intensidad del momento, luego de una jugada muy importante para el equipo. No hubo ninguna mala intención ni un deseo de generar conflicto”.

Finalmente, manifestó su respeto por Boys, así como su hinchada y jugadores. “Respeto enormemente a Sport Boys, a sus jugadores y a toda su hinchada, y lamento sinceramente que mi celebración haya generado esta situación.En el fútbol existen emociones, rivalidad y momentos de mucha tensión, pero siempre debe prevalecer el respeto.Mis disculpas a todos los que se sintieron ofendidos. No fue mi intención faltarles el respeto”.