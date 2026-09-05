Carlos Desio rotundo sobre el polémico partido entre Sport Boys vs Sport Huancayo: "Me voy con bronca"

Carlos Desio, técnico de Sport Boys, no ocultó su molestia luego de la derrota por 2-1 frente a Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026. El estratega rosado consideró que algunos errores propios terminaron siendo determinantes en el resultado, decidió no hablar del polémico arbitraje y lamentó que su equipo no pudiera sostener el partido que, por momentos, tuvo controlado.

Carlos Desio dio fuertes comentarios sobre el polémico partido entre Sport Boys vs Sport Huancayo

Desio señaló que el primer tanto de Sport Huancayo llegó tras una pérdida que el cuadro chalaco no supo evitar. Además, se refirió a la acción que terminó en el penal decisivo, aunque evitó cuestionar directamente al arbitraje. “En el primer tiempo, creo que el primer gol de ellos llega por algunos errores nuestros. La perdemos muy fácil, entró solo y definió bien. Creo que en el penal Carlos Zambrano cubre la pelota”, explicó.

Asimismo, Carlos Desio reconoció que Sport Huancayo fue superior durante la primera mitad, pero destacó la reacción de sus dirigidos después del descanso. Sport Boys consiguió igualar el marcador y parecía tener el encuentro bajo control hasta que llegó el penal en los últimos minutos. “Ellos jugaron mejor que nosotros en el primer tiempo; en el segundo lo empatamos y el partido estaba controlado”, sostuvo.

Sport Boys perdió 2-1 ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

El entrenador de Sport Boys también lamentó que sus futbolistas perdieran la concentración en el tramo final del compromiso. Según explicó, el comando técnico realizó modificaciones con la intención de encontrar el empate durante los descuentos y el equipo generó algunas situaciones de peligro, pero no consiguió volver a marcar. “No se debe acabar el partido de esa manera. Los jugadores perdieron un poco la cabeza”, manifestó.

Finalmente, el entrenador de Sport Boys aseguró que se marcha con “bronca e impotencia” por una derrota que, desde su perspectiva, pudo evitarse. Ahora, el conjunto rosado deberá pasar la página y concentrarse en su siguiente desafío ante Deportivo Garcilaso, donde buscará recuperarse y volver a sumar en el Torneo Clausura.

“El resultado está puesto. Si fue justo o no, ya no importa. El equipo rival manejó mejor la altura, nos costó a nosotros. Me voy con bronca e impotencia porque pudimos empatar el partido que teníamos controlado”, finalizó.

Carlos Desio decidió no hablar del polémico arbitraje del Sport Boys vs Sport Huancayo

Más allá de las decisiones arbitrales, Carlos Desio hizo autocrítica y pidió que sus jugadores tomen lo sucedido como una lección. Para el técnico de Sport Boys, el equipo no puede permitir que situaciones externas terminen sacándolo del partido y afecten el objetivo que persigue en el campeonato. “Debemos pensar en el objetivo que tenemos y hacer nuestro juego, más allá del rival, del árbitro o del VAR. Tenemos que ser superiores a todos ellos”, afirmó.