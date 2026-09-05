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DT de Sport Huancayo rotundo sobre el polémico partido ante Sport Boys: "El arbitraje fue vergonzoso"
Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo, celebró la victoria 2-1 sobre Sport Boys y destacó el rendimiento de su equipo en el Torneo Clausura. Resaltó la importancia de los tres puntos en casa.
Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo, celebró la victoria por 2-1 frente a Sport Boys y resaltó la actuación de sus dirigidos en una nueva jornada del Torneo Clausura. El técnico uruguayo destacó el esfuerzo del plantel y valoró especialmente haber conseguido los tres puntos jugando como local.
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Richard Pellejero, técnico de Sport Huancayo, dio fuerte comentario sobre el polémico partido ante Sport Boys
“Feliz por el triunfo, por los muchachos que hicieron un gran partido ante un gran rival, con un gran entrenador que viene haciendo las cosas bien. A uno lo pone contento como DT, sabiendo que trabajamos pensando en el rival y jugando en casa, donde no podíamos dejar pasar más puntos”, manifestó Pellejero tras el encuentro.
Sport Huancayo venció 2-1 a Sport Boys en un partido lleno de polémicas
El estratega también consideró que la victoria obtenida en la fecha anterior, jugando fuera de casa, fue clave para que sus futbolistas recuperaran confianza. Pellejero explicó que el partido ante Sport Boys tuvo diferentes momentos y que su equipo estuvo preparado para afrontar un duelo intenso.
“El poder ganar la fecha pasada de visitante fue importante para nosotros. Hoy se hizo un buen partido, por momentos se jugó mejor que el rival, por otros no. Por momentos se hizo una guerra, pero estábamos preparados”, señaló.
Richard Pellejero, técnico de Sport Huancayo, dio firme postura sobre el arbitraje ante Sport Boys
Sin embargo, el entrenador de Sport Huancayo también se refirió a la polémica arbitral y cuestionó que los técnicos sean los principales afectados cuando reclaman durante los partidos. “No nos gusta hablar de los árbitros porque luego somos expulsados. Yo fui expulsado tres veces por el mismo árbitro. Hay equipos que tienen privilegios, como en todos los países. Cuando juegas con ciertos equipos la pasamos mal”, sostuvo.
Pellejero incluso calificó como “vergonzoso” lo ocurrido durante el compromiso frente a Sport Boys y aseguró que ambos equipos terminaron con una sensación similar respecto a las decisiones tomadas durante el partido. “Lo de hoy, estamos los dos equipos con la misma sensación de que fue vergonzoso. Creo que hoy, después de que pase la bronca y la adrenalina, deben estar arrepentidos”, comentó.
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