Carlos Desio reveló si renovará su contrato con Sport Boys para 2027: "Hubo acercamiento"

Sport Boys cayó derrotado por 2-1 ante Sport Huancayo en la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, en un partido marcado por las polémicas decisiones arbitrales que perjudicaron a los rosados. Sin embargo, el equipo mantiene una posición expectante en la tabla y uno de los principales responsables de esta campaña es el técnico Carlos Desio, quien reveló detalles sobre su continuidad de cara a la próxima temporada.

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Carlos Desio reveló si renovará su contrato con Sport Boys para 2027

Durante el regreso del plantel al Callao, Carlos Desio conversó con las cámaras del programa ‘Hinchada Rosada’ y fue consultado sobre si ya existen conversaciones para definir su continuidad en el club. Ante ello, el técnico argentino sorprendió al señalar que ya se produjeron los primeros acercamientos.

Sin embargo, el DT de la ‘Misilera’ recalcó que todavía no existe una oferta formal para renovar su contrato, aunque confía en que las negociaciones avancen en las próximas semanas para dejar todo definido con anticipación y comenzar a planificar la campaña del centenario de Sport Boys.

Carlos Desio es uno de los responsables del gran momento de Sport Boys.

“Hubo acercamiento, pero no fue nada más que una charla, no se habló de nada en específico. Está el acercamiento y la disposición mía. Calculo que si va a haber una renovación tenemos que cerrarlo en esta semana o en este mes para estar todo finiquitado para el centenario”, sostuvo.

Carlos Desio agradeció a los hinchas de Sport Boys

Del mismo modo, Desio señaló que está muy feliz en el club y agradecido por el cariño que le ha brindado la hinchada desde su llegada, por lo que manifestó abiertamente su deseo de continuar al frente del equipo.

“Creo que se puede dar porque al club ya le dije que estoy a gusto, contento con el club y con el hincha. Yo vine al club por el hincha y hoy tener esa afinidad con ellos es especial para mí. Ojalá pueda darles mucha más alegría”, concluyó el estratega.