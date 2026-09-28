Alianza Lima pierde a cuatro jugadores para su pretemporada y amistoso ante Palestino: "Notificados"

Alianza Lima está enfocado en recuperar su mejor nivel para el reinicio del Torneo Clausura, donde aspiran a pelear el título hasta el final de temporada. Con ese objetivo en mente, los blanquiazules han pactado un partido amistoso ante Palestino, pero se confirmó que Pablo Guede no podrá contar con cuatro jugadores en su consideración.

Alianza Lima pierde a cuatro jugadores para su pretemporada y amistoso ante Palestino

Alianza Lima sabe que necesita contar con todos sus jugadores para continuar en la pelea por el título y uno de los futbolistas que es pedido por los hinchas es Piero Cari. El volante viene de conquistar la medalla de bronce con la selección peruana Sub-20 y se esperaba que se incorporara a la minipretemporada en Cieneguilla junto al resto de jugadores que participaron con la Bicolor.

Sin embargo, el periodista Gerson Cuba reveló que esto finalmente no sucederá, debido a que cuatro futbolistas del cuadro blanquiazul acaban de ser convocados nuevamente por la selección peruana Sub-20 para disputar una serie de amistosos en Ecuador. Se trata de Piero Cari, Jiuseppi García, Fabrisio Mesías y Geray Motta.

Fabrisio Mesías, Piero Cari y Geray Motta son las bajas más destacadas en la pretemporada de Alianza Lima

“Piero Cari, Jiuseppi García, Fabrisio Mesías y Geray Motta no serán parte de la pretemporada de Alianza Lima en Cieneguilla. Los potrillos que disputaron los Juegos ODESUR fueron notificados ayer para ser convocados por la Selección Peruana Sub-20, que disputará una serie de amistosos en Ecuador. Hoy ya iniciaron los trabajos en Videna”, reveló el comunicador.

De esta manera, los cuatro futbolistas no podrán trabajar junto al plantel de Pablo Guede durante la minipretemporada ni estarán disponibles para el amistoso ante Palestino. Esta situación también reduce las oportunidades que tendrán los juveniles de mostrarse ante el técnico argentino y buscar ganarse un lugar en su consideración.

¿Cuándo juegan Alianza Lima y Palestino?

Según informó Alianza Lima en sus redes sociales, el encuentro amistoso frente a Palestino se disputará este miércoles 30 de septiembre desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Este partido servirá de preparación en pleno parón de selecciones y una oportunidad para que los hinchas vuelvan al Estadio Alejandro Villanueva.