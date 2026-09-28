ALERTA MÁXIMA por ATAQUE MORTAL en Walmart: padres enfrentan cargos y su abogado recibe amenazas

Un caso ocurrido en un Walmart de Norfolk, Virginia, conmocionó a EE. UU. luego de que un hombre de 77 años muriera tras una confrontación con una empleada adolescente y sus padres. Los progenitores enfrentan cargos por asesinato en segundo grado y su abogado denuncia amenazas.

Ataque en Walmart terminó con la muerte de un hombre de 77 años

De acuerdo con WTKR News 3, Bert Atienza murió en un hospital el 8 de junio, un día después de ser atacado en el Walmart ubicado en North Military Highway. Las autoridades señalaron que el fallecimiento se produjo debido a un traumatismo contundente en la cabeza.

Según la investigación, Atienza habría discutido con una empleada de 17 años después de reclamarle por acercar demasiado su carrito de compras al de su esposa. Minutos después, Erika Mitchell y Travis White, padres de la adolescente, llegaron al establecimiento tras recibir una llamada de su hija.

La familia de Atienza sostiene que el altercado terminó rápidamente en violencia. Kevin Keller, abogado de Josephine Atienza, viuda de la víctima, declaró a WTKR News 3 que el hombre recibió varios golpes y cayó al suelo, donde sufrió un fuerte impacto en la cabeza. La adolescente fue acusada de homicidio involuntario, mientras sus padres enfrentan cargos por asesinato en segundo grado. Según informó previamente Walmart, la joven ya no trabaja en la tienda.

Abogado de los padres denuncia amenazas tras caso viral

La cobertura del ataque en Walmart se difundió ampliamente y generó miles de comentarios en redes sociales. James Broccoletti, abogado de Travis White, declaró a WTKR News 3 que recibió numerosos mensajes de odio, correos electrónicos y amenazas telefónicas relacionados con su participación en el caso.

El abogado sostuvo que sus clientes no acudieron al establecimiento con la intención de matar a Atienza y describió lo ocurrido como una confrontación que terminó de manera trágica e inesperada.

Mientras tanto, la familia de Bert Atienza cuestiona si recibió suficiente ayuda durante el ataque y evalúa presentar varias demandas. Josephine Atienza señaló que perdió a su esposo después de 42 años de matrimonio y que enfrenta diariamente las consecuencias de su muerte.

El caso contra los padres será presentado ante un gran jurado el 7 de octubre. La investigación y el proceso judicial continuarán para determinar las responsabilidades correspondientes.