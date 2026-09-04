Carlos Desio reveló conversación con Zambrano sobre su pasado en Alianza: “No me servía un jugador así”

Carlos Desio, en una reciente entrevista, recordó una conversación que tuvo con Carlos Zambrano y fue bastante directo al hablar sobre las expulsiones que sufrió durante su etapa en Alianza Lima. El técnico argentino señaló que no le sirve tener un jugador que deje al equipo con uno menos y puso como ejemplo dos partidos que logró ganar pese a estas situaciones.

Como se sabe, durante su etapa como blanquiazul, el central tuvo diversas expulsiones que terminaron perjudicando al club y provocando malos resultados. Sin embargo, actualmente vive una realidad totalmente diferente en Sport Boys, donde el 'Kaiser' se ha consolidado como uno de los pilares del equipo durante el Torneo Clausura, mostrando un fuerte liderazgo dentro del campo.

¿Qué dijo Carlos Desio sobre el paso de Carlos Zambrano en Alianza Lima?

En conversación con el programa 'Al Ángulo', el DT fue consultado sobre este rendimiento que ha venido teniendo Zambrano en Boys.

"Yo hablé antes con él y le dije que a mí no me servía un jugador como le pasó en Alianza. Es más, yo le dije: “Gané dos partidos gracias a vos” y se los mostré. El codazo a Valoyes, cuando le ganamos 1-0 en esa cancha, y el golpe a Santiago Arias, cuando le ganamos 2-1 en Cusco. No sirve que te echen y dejes a un hombre menos, porque hoy es una ventaja para el rival", fueron las tajante palabras de Desio.

A lo que también recordó que le dijo el defensor, comentario que le causó gracia. "Sí, me dice: “Yo no sé, pero también la tienen conmigo”. Le digo: “La tienen conmigo”. Desde que se inventó el VAR está cocinado. [Risas]. Pero se ríe y no estás tranquilo. Está bien. Cuando vos estás cómodo, estás bien", complementó, dejando en claro que Zambrano se siente tranquilo en Boys.

¿Cuántas expulsiones tuvo Carlos Zambrano en Alianza Lima?

Durante la temporada 2025, Carlos Zambrano vio la tarjeta roja en siete oportunidades mientras defendía los colores de Alianza Lima.

Trayectoria de Carlos Zambrano