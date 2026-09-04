Juan Pablo Goicochea lanza contundente mensaje a Alianza Lima previo al duelo por Liga 1: "Un rival más"

Juan Pablo Goicochea sabe que tendrá un partido especial frente a Alianza Lima, club al que le guarda un gran cariño por su pasado y del que además es hincha. Sin embargo, el delantero dejó claro que una vez dentro del campo dejará los sentimientos de lado para enfocarse en conseguir los tres puntos con Juan Pablo II.

¿Qué dijo Juan Pablo Goicochea sobre Alianza Lima?

Como se sabe, Alianza se enfrentará a Juan Pablo II por lo que será la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Bajo este contexto, el exjugador de Defensor Sporting Club no dudó en calificar a los íntimos como un rival más, sobre todo porque ahora defiende los colores del equipo de Chongoyape.

"Alianza es un rival más. Una final más para nosotros. El contexto es diferente porque soy hincha de ese club, pero soy profesional y vamos a ir por los tres puntos. Si me toca hacer un gol, lo haré. Por respeto y por todo el cariño que le tengo a Alianza, si hago un gol, no lo celebraría", fueron las palabras de Goicochea en conversación con el programa Desmarcados.

Por otro lado, el joven delantero de Juan Pablo II también recordó su poco destacado paso por Defensor Sporting de Uruguay. El atacante reveló que su situación cambió tras la llegada del técnico Mauricio Larriera, asegurando que en ese momento sintió que le “cortaron las alas”.

"No me gustó mi salida de Defensor Sporting. Cuando llegó Larriera, de cierta forma, sentí que me cortaron las alas. De todas formas, siempre hubo buena onda con él. Me tocó replantear los objetivos y llegué a Juan Pablo II", manifestó el jugador nacional.

Juan Pablo Goicochea habló sobre su enfrentamiento ante Alianza Lima

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Juan Pablo II?

El próximo partido de Alianza Lima será este domingo 6 de septiembre, cuando visite a Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana).