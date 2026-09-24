Temblor HOY, jueves 24 de septiembre de 2026, en Perú: magnitud y epicentro del último sismo según IGP

El Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad tectónica que registra movimientos telúricos de manera constante. Ante la sensación de una sacudida en distintas regiones del país, la población busca confirmar si ocurrió un temblor y conocer sus características exactas. Para mantenerte informado con datos oficiales e idóneos, en esta nota reunimos los reportes en tiempo real del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Sismológico Nacional (Censis), detallando la magnitud, el epicentro exacto y la profundidad del último sismo registrado este jueves 24 de septiembre de 2026.

Temblor HOY en Perú: magnitud y epicentro del último sismo según IGP 07:15 Bienvenidos En Líbero te contamos los sismos registrados hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, según el IGP. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada temblor ocurrido en Perú.