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Temblor HOY, jueves 24 de septiembre de 2026, en Perú: magnitud y epicentro del último sismo según IGP
Revisa el monitoreo sísmico del IGP y consulta los datos del último temblor de hoy en el país: magnitud, epicentro, profundidad e intensidad según el Censis.
El Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad tectónica que registra movimientos telúricos de manera constante. Ante la sensación de una sacudida en distintas regiones del país, la población busca confirmar si ocurrió un temblor y conocer sus características exactas. Para mantenerte informado con datos oficiales e idóneos, en esta nota reunimos los reportes en tiempo real del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Sismológico Nacional (Censis), detallando la magnitud, el epicentro exacto y la profundidad del último sismo registrado este jueves 24 de septiembre de 2026.
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Temblor HOY en Perú: magnitud y epicentro del último sismo según IGP
Bienvenidos
En Líbero te contamos los sismos registrados hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, según el IGP. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada temblor ocurrido en Perú.
¡Vamos al Circo!
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