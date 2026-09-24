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Temblor HOY, jueves 24 de septiembre de 2026, en Perú: magnitud y epicentro del último sismo según IGP

Revisa el monitoreo sísmico del IGP y consulta los datos del último temblor de hoy en el país: magnitud, epicentro, profundidad e intensidad según el Censis.

María Zapata
¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy?
¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy? | Composición: María Zapata | Líbero
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El Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad tectónica que registra movimientos telúricos de manera constante. Ante la sensación de una sacudida en distintas regiones del país, la población busca confirmar si ocurrió un temblor y conocer sus características exactas. Para mantenerte informado con datos oficiales e idóneos, en esta nota reunimos los reportes en tiempo real del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Sismológico Nacional (Censis), detallando la magnitud, el epicentro exacto y la profundidad del último sismo registrado este jueves 24 de septiembre de 2026.

Conoce si este jueves 24 de septiembre es un feriado nacional en Perú y qué se celebra.

PUEDES VER: ¿El 24 de septiembre es feriado en Perú? Conoce qué se celebra y quiénes podrán descansar

Temblor HOY en Perú: magnitud y epicentro del último sismo según IGP

07:15
24/9/2026

Bienvenidos

En Líbero te contamos los sismos registrados hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, según el IGP. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada temblor ocurrido en Perú.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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