¿Alianza Lima o Sporting Cristal? Beto Da Silva reveló detalles de su futuro en Garcilaso: "Venta"

Beto Da Silva atraviesa una gran campaña con Deportivo Garcilaso y se ha consolidado como una de las piezas más importantes del equipo que dirige Lisandro Greppo. Su presente alimenta la duda entre los hinchas sobre si seguirá o no en el club, porque sus actuaciones podrían llamar la atención de otros conjuntos relevantes de la Liga uno. Además, varios seguidores lo vinculan con sus antiguos equipos, Alianza Lima y Sporting Cristal.

En medio de esas versiones, al 'Cyborg' le preguntaron por sus planes para 2027. El atacante prefirió no entrar en precisiones y señaló que su enfoque está en el presente, ya que, a su entender, anticiparse a lo que pueda venir más adelante podría apartarlo de los objetivos que persigue con el cuadro cusqueño.

Beto Da Silva habló sobre su futuro en Deportivo Garcilaso

En conversación con Movistar Deportes, el atacante dejó en claro que ahora su prioridad es el 'Pedacito del Cielo', dejando en claro que no quiere perder el rumbo de lo que está viviendo en el club. "Pensar en eso ahorita sería desenfocarme totalmente. Y creo que es lo peor que le puede pasar a un jugador, enfocarse en otra cosa, porque pierdes el rumbo. La cosa es enfocarme en acabar bien el año porque hay cosas importantes, eso va de la mano con todo lo que tenga que ver con el club".

Sin embargo, Beto Da Silva dejó abierta la posibilidad de continuar en Deportivo Garcilaso, aunque tampoco descartó una eventual transferencia si se presenta una propuesta. "De verdad hemos hablado en todo momento que si se da la oportunidad de quedarme, yo feliz de la vida, pero si el club quiere hacer alguna venta me lo va a comunicar. Pero ahorita estoy pensando netamente en conseguir algo importante porque eso me va a mejorar el tema futbolístico", concluyó.

Beto Da Silva habló sobre su futuro en Deportivo Garcilaso

Valor de Beto Da Silva

En la actualidad, y según el portal especializado Transfermarkt, el futbolista está cotizado en 350 mil euros. Con apenas 29 años, figura entre los jugadores más valiosos del plantel.