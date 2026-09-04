Christian Cueva se rindió ante referente de Sporting Cristal: "Siempre lo he admirado"

Sporting Cristal ha tenido a lo largo de su trayectoria a figuras emblemáticas que dejaron una marca en el fútbol peruano. Varios de los jugadores que hoy sobresalen crecieron observando a estos referentes y, con el tiempo, los tomaron como inspiración. En ese contexto, Christian Cueva contó quién ha sido su principal modelo en su posición, al mencionar a un histórico del equipo rimense.

Si bien Cueva ha expresado en más de una oportunidad su afecto por Alianza Lima, el popular 'Aladino' no dudó en resaltar la calidad de Roberto Palacios. El mediocampista blanquiazul mostró su admiración por el 'Chorri' tras ser comparado con el exfutbolista de Cristal, uno de los nombres más recordados del balompié peruano.

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Christian Cueva se rindió ante Roberto 'Chorri' Palacios

En conversación con el programa 'Fuera de Juego', el actual jugador de Sport Boys fue consultado sobre quién es mejor, si él o Palacios, señalando que no hay punto de comparación, pues uno se dedicó a hacer golazos y otro a brindar grandes asistencias.

"Hay dos cosas. Primero que a mí no me gusta comparar, segundo que quien disfrutó del 'Chorri' fui yo viéndolo en la televisión. Yo al 'Chorri' siempre lo he admirado. No puedo decir quien es mejor entre él o yo”, comentó Cueva.

"A veces las personas dicen que el 'Chorri' o Cueva, y yo no me puedo comparar con él porque el 'Chorri' ha sido de los 'Chorrigolazos'. En asistencias puedes decir que Cueva ha hecho bastantes", complementó.

Trayectoria de Roberto 'Chorri' Palacios