Cueva reveló insólito pedido que Carlos Desio aceptó en Sport Boys: “No se ha visto en el fútbol”

¡De no creer! En una reciente entrevista, Christian Cueva habló sobre diversos detalles de su carrera y, sobre todo, acerca de su etapa en Sport Boys, esto en medio de la felicidad que se vive tras ganarle a Sporting Cristal y romper una racha de 19 años sin poder vencer a los celestes. En conversación con el programa 'Fútbol de Juego', Cueva reveló un insólito pedido que le hizo al actual DT, Carlos Desio.

Esto dejó en asombro a los conductores, pues según reconoce el propio jugador, es algo inusual que pase en el ámbito deportivo. Sin embargo, agradeció al entrenador argentino y resaltó que esto lo ayuda a tener una motivación extra dentro del terreno de juego.

¿Cuál es el insólito pedido de Christian Cueva a Carlos Desio?

De acuerdo con el volante, todo se remonta tras su lesión en la Copa de la Liga, donde dio a conocer que cuando se recuperó y volvió para el partido contra Alianza Lima, le pidió a Desio si podría pasar más tiempo con sus hijos, por lo que el técnico aceptó que Cueva pueda concentrar con uno de sus hijos.

“Gracias al profe Desio, porque es algo inusual. Cuando me recupero de la lesión que tuve en la Copa de la Liga, pero cuando me recupero y vuelvo en el partido contra Alianza, lo único que le pedí a Desio era estar con mis hijos y le dije si podía quedarse mi hijo y yo concentrar con él. Estas dos últimas fechas es algo que no se ha visto en el fútbol. Pero sí, concentré con mi hijo y esa energía no la reemplazo con nada”, señaló el conocido como 'Aladino' que se mostró agradecido por el apoyo que Desio le está brindando.

Cabe mencionar que en sus últimos partidos, Cueva está siendo muy influyente en el elenco rosado y sus buenas actuaciones lo están llevando a ganarse un espacio en el corazón de los hinchas del primer puerto.

Christian Cueva reveló su pedido a Carlos Desio

¿Hasta cuándo es el contrato de Christian Cueva?

Cueva tiene contrato hasta fin de año con Boys. Tras esto, deberá volver a Juan Pablo II, equipo que conserva su carta pase. Sin embargo, este trato no tiene una opción de compra.