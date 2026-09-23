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Portero de Alianza Lima y el blooper que pudo costarle a Perú el 1-0 de Argentina - VIDEO

En pleno partido de la selección peruana, el portero de Alianza Lima cometió un tremendo blooper que casi le cuesta un gol ante Argentina.

Francisco Esteves
Portero de Alianza Lima y el blooper que pudo costarle a Perú el 1-0 de Argentina.
Portero de Alianza Lima y el blooper que pudo costarle a Perú el 1-0 de Argentina. | Foto: Composición Líbero.
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La selección peruana juega contra Argentina por las semifinales de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, en un partido donde está haciendo las cosas de forma correcta y al término del primer tiempo todo está 0-0. Sin embargo, en determinado momento del encuentro, Fabrisio Mesías, portero de la Bicolor que juega en Alianza Lima, cometió un blooper increíble que casi termina en gol contrario.

El once tentativo de Mano Menezes en la selección peruana.

PUEDES VER: Perú vs. Estados Unidos: el once tentativo de Mano Menezes para el amistoso FIFA

Para alegría del guardameta nacional, y de sus compañeros, el delantero argentino fue egoísta y no le dio el pase a su compañero, por lo que su remate chocó en el lado externo de la red. Recordemos que Mesías tiene contrato en tienda blanquiazul hasta fines del 2027 y es utilizado de titular en el plantel que compite en la Liga 3, tercera división del fútbol nacional.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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