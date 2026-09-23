Portero de Alianza Lima y el blooper que pudo costarle a Perú el 1-0 de Argentina - VIDEO

La selección peruana juega contra Argentina por las semifinales de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, en un partido donde está haciendo las cosas de forma correcta y al término del primer tiempo todo está 0-0. Sin embargo, en determinado momento del encuentro, Fabrisio Mesías, portero de la Bicolor que juega en Alianza Lima, cometió un blooper increíble que casi termina en gol contrario.

Para alegría del guardameta nacional, y de sus compañeros, el delantero argentino fue egoísta y no le dio el pase a su compañero, por lo que su remate chocó en el lado externo de la red. Recordemos que Mesías tiene contrato en tienda blanquiazul hasta fines del 2027 y es utilizado de titular en el plantel que compite en la Liga 3, tercera división del fútbol nacional.