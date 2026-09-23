- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Argentina
- ADT vs Cienciano
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla del Clausura
- Liga Peruana de Vóley
Portero de Alianza Lima y el blooper que pudo costarle a Perú el 1-0 de Argentina - VIDEO
En pleno partido de la selección peruana, el portero de Alianza Lima cometió un tremendo blooper que casi le cuesta un gol ante Argentina.
La selección peruana juega contra Argentina por las semifinales de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, en un partido donde está haciendo las cosas de forma correcta y al término del primer tiempo todo está 0-0. Sin embargo, en determinado momento del encuentro, Fabrisio Mesías, portero de la Bicolor que juega en Alianza Lima, cometió un blooper increíble que casi termina en gol contrario.
Para alegría del guardameta nacional, y de sus compañeros, el delantero argentino fue egoísta y no le dio el pase a su compañero, por lo que su remate chocó en el lado externo de la red. Recordemos que Mesías tiene contrato en tienda blanquiazul hasta fines del 2027 y es utilizado de titular en el plantel que compite en la Liga 3, tercera división del fútbol nacional.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90