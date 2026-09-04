Julio César Uribe se quebró en plena conferencia tras agresión y descartó su renuncia en Sporting Cristal

Julio César Uribe, exfutbolista e ídolo de Sporting Cristal, brindó una conferencia de prensa tras la agresión que sufrió el último jueves por un presunto hincha. El 'Diamante', actual director general de fútbol del cuadro cervecero, no pudo contener las lágrimas y se quebró al recordar sus mejores épocas como jugador y su gestión como directivo.

Julio César Uribe se quebró en plena conferencia tras ser agredido por presunto hincha

En su primer pronunciamiento tras ser violentado, el aún directivo rimense confesó que el fútbol ya no lo motiva tanto como en sus mejores épocas y, con la voz resquebrajada, expresó que las vivencias del día a día con los jugadores son lo que lo mantienen fuerte para permanecer en el cargo pese a las adversidades.

“Me he equivocado, sí, pero tengo un año, y de continuar en el proyecto Cristal, seguramente nos vamos a identificar más en las respuestas que buscamos. Simplemente hay que ganar la lucha. A los jugadores no se los he dicho todavía pero lo tengo claro, a mí el fútbol no me emociona mucho ya. Me emociona el abrazo de Yotún con su esposa después de un año y pico de sufrimiento. Me emociona lo de Barcos, cuando hace gol y se abraza con su esposa”, dijo entre sollozos.

(VIDEO: Cristal TV - X: Julio Ahumada)

Julio César Uribe descartó renunciar a su cargo en Sporting Cristal

Al ser consultado sobre si renunciará al cargo de director general de fútbol, el cual desempeña desde junio del 2025, la leyenda del fútbol peruano descartó haber puesto su cargo a disposición y aseguró que este tipo de situaciones no le impedirán desempeñar su rol en beneficio de la institución.

“Ya está en manos de la ley (la agresión que sufrió). El Perú ha visto algo que no debe volver a repetirse. Yo no creo en otro camino que no sea la convicción de lo que quieres alcanzar. Por principios, uno nunca debe abandonar el barco cuando las cosas están mal”, sentenció Uribe.

De esta forma, Julio César Uribe lamentó lo ocurrido en la víspera, cuando un grupo de supuestos hinchas de Cristal lo interceptaron en las afueras del Estadio Alberto Gallardo y uno de ellos le propinó un golpe mientras descendía de su vehículo, a modo de represalia por el mal momento que atraviesa el equipo en el Torneo Clausura 2026.

El ‘Diamante’, visiblemente afectado y entre lágrimas, puso fin a los rumores sobre una supuesta renuncia al cargo de director general de fútbol y confirmó su voluntad a continuar con el proyecto.