José Carvallo y su dura crítica contra Cristal tras agresión a Julio César Uribe: "Los clubes pueden prever"

José Carvallo, exarquero y comentarista deportivo, se refirió a la agresión que sufrió Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, quien recibió un golpe de un presunto hincha en las afueras del estadio Alberto Gallardo. El exportero, con pasado celeste, lamentó lo ocurrido con el 'Diamante', sin embargo, no dudó en enviar una fuerte crítica a la institución cervecera tras el ataque contra uno de sus máximos ídolos.

José Carvallo cuestionó a Sporting Cristal por ataque a Julio César Uribe

Durante la última emisión del programa 'L1 Radio', el exfutbolista señaló que, durante su carrera deportiva, vivió experiencias similares a lo ocurrido el último jueves con Uribe. En ese sentido, cuestionó a la institución rimense por no haber previsto dicho escenario y dejar expuesto a su directivo e ídolo.

"Yo lo he vivido, lo he pasado muchísimas veces y es algo incómodo realmente. Pero los clubes, si realmente se ponen las pilas, puede prever, porque saben y conocen las coyunturas, saben los momentos, todo se sabe.", manifestó Carvallo.

De esta forma, José Carvallo criticó la inacción de Sporting Cristal para no tomar medidas de seguridad en beneficio de sus jugadores, directivos y miembros en general, ante la furia de sus hinchas por el mal presente del club en la Liga 1 2026.

Julio César Uribe dará conferencia de prensa

Vale precisar que, a través de sus redes sociales, el club Sporting Cristal informó a la opinión pública que Julio César Uribe dará una conferencia de prensa el día de HOY, viernes 4 de septiembre a las 3:30 de la tarde, en lo que será su primer pronunciamiento oficial tras el golpe que sufrió el día de ayer en horas de la tarde. La transmisión del evento podrá ser presenciada en vivo a través del canal de YouTube CristalTV.