0
EN VIVO
Real Madrid vs Betis por LaLiga

Tabla acumulada de la Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura tras la jornada 8

Alianza Lima se mantiene puntero del acumulado, mientras que Deportivo Garcilaso y Universitario son colíderes del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Gary Huaman
Revisa cómo marchan las poisiciones del acumulado y del Torneo Clausura.
Revisa cómo marchan las poisiciones del acumulado y del Torneo Clausura. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Desde este viernes 4 al domingo 6 se realizará la octava jornada del Torneo Clausura que tiene a Deportivo Garcilaso y Universitario como líderes. En cuanto a la tabla acumulada, Alianza Lima se mantiene puntero con 52 unidades, seguido de los cremas con 45, mientras que los cusqueños marchan terceros con 42. A continuación, podrás revisar cómo marcha la Liga 1 2026.

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán por la fecha 9 de la Liga 1

PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura: fecha y hora confirmadas del clásico en Matute

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Alianza Lima242552
2Universitario241545
3Dep. Garcilaso241042
4Los Chankas24-341
5Melgar241239
6Cusco FC24039
7Cienciano24439
8Alianza Atlético24534
9Sport Boys24330
10Sporting Cristal24029
11Comerciantes Unidos24-129
12Atlético Grau24-329
13Juan Pablo II24-1529
14Sport Huancayo24-1026
15CD Moquegua24-1025
16FC Cajamarca24-822
17ADT24-921
18UTC24-1510

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Dep. Garcilaso7716
2Universitario7616
3Sport Boys7714
4Alianza Atlético7313
5Atlético Grau7313
6Cusco FC7312
7Alianza Lima7312
8Juan Pablo II7311
9Melgar7311
10Sporting Cristal7210
11Sport Huancayo7010
12Comerciantes Unidos718
13FC Cajamarca7-37
14CD Moquegua7-37
15Los Chankas7-77
16Cienciano7-84
17ADT7-102
18UTC7-103

Programación y resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Viernes 4 de septiembre

  • FC Cajamarca vs Cienciano | 1.00 p. m.
  • Alianza Atlético vs UTC | 3.15 p. m.

Sábado 5 de septiembre

  • Sport Huancayo vs Sport Boys | 3.00 p. m.
  • Cusco FC vs CD Moquegua | 6.00 p. m.
  • Universitario vs Comerciantes Unidos | 8.30 p. m.

Domingo 6 de septiembre

  • Sporting Cristal vs Los Chankas | 11.00 a. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau | 1.30 p. m.
  • Juan Pablo II vs Alianza Lima | 3.00 p. m.
  • Melgar vs ADT | 6.30 p. m.

Resoluciones de la Comisión de Disciplina y Licencias de la Federación Peruana de Fútbol

Torneo Clausura

  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B-CCRD-FPF
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B-CCRD-FPF

Tabla acumulada

  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 14 DEL EXP. 1124-2024-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 15 DEL EXP. 1124-2024-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
  • CLUB ADT, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 080-CL-LFPP-2026.
  • CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 081-CL-LFPP-2026.
  • CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 092-CL-LFPP-2026.
  • CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 082-CL-LFPP-2026.
  • CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 088-CL-LFPP-2026, PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN, DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LICENCIAS.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario y sus cuatro sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Comerciantes Unidos

  2. Guede eligió al reemplazo de Paolo Guerrero para el partido de Alianza Lima vs Juan Pablo II

  3. Comisión Disciplinaria impuso severa multa a Alianza Lima tras partido ante Sport Boys y UTC

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano