Tabla acumulada de la Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura tras la jornada 8
Alianza Lima se mantiene puntero del acumulado, mientras que Deportivo Garcilaso y Universitario son colíderes del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Desde este viernes 4 al domingo 6 se realizará la octava jornada del Torneo Clausura que tiene a Deportivo Garcilaso y Universitario como líderes. En cuanto a la tabla acumulada, Alianza Lima se mantiene puntero con 52 unidades, seguido de los cremas con 45, mientras que los cusqueños marchan terceros con 42. A continuación, podrás revisar cómo marcha la Liga 1 2026.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura: fecha y hora confirmadas del clásico en Matute
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|24
|25
|52
|2
|Universitario
|24
|15
|45
|3
|Dep. Garcilaso
|24
|10
|42
|4
|Los Chankas
|24
|-3
|41
|5
|Melgar
|24
|12
|39
|6
|Cusco FC
|24
|0
|39
|7
|Cienciano
|24
|4
|39
|8
|Alianza Atlético
|24
|5
|34
|9
|Sport Boys
|24
|3
|30
|10
|Sporting Cristal
|24
|0
|29
|11
|Comerciantes Unidos
|24
|-1
|29
|12
|Atlético Grau
|24
|-3
|29
|13
|Juan Pablo II
|24
|-15
|29
|14
|Sport Huancayo
|24
|-10
|26
|15
|CD Moquegua
|24
|-10
|25
|16
|FC Cajamarca
|24
|-8
|22
|17
|ADT
|24
|-9
|21
|18
|UTC
|24
|-15
|10
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Dep. Garcilaso
|7
|7
|16
|2
|Universitario
|7
|6
|16
|3
|Sport Boys
|7
|7
|14
|4
|Alianza Atlético
|7
|3
|13
|5
|Atlético Grau
|7
|3
|13
|6
|Cusco FC
|7
|3
|12
|7
|Alianza Lima
|7
|3
|12
|8
|Juan Pablo II
|7
|3
|11
|9
|Melgar
|7
|3
|11
|10
|Sporting Cristal
|7
|2
|10
|11
|Sport Huancayo
|7
|0
|10
|12
|Comerciantes Unidos
|7
|1
|8
|13
|FC Cajamarca
|7
|-3
|7
|14
|CD Moquegua
|7
|-3
|7
|15
|Los Chankas
|7
|-7
|7
|16
|Cienciano
|7
|-8
|4
|17
|ADT
|7
|-10
|2
|18
|UTC
|7
|-10
|3
Programación y resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026
Viernes 4 de septiembre
- FC Cajamarca vs Cienciano | 1.00 p. m.
- Alianza Atlético vs UTC | 3.15 p. m.
Sábado 5 de septiembre
- Sport Huancayo vs Sport Boys | 3.00 p. m.
- Cusco FC vs CD Moquegua | 6.00 p. m.
- Universitario vs Comerciantes Unidos | 8.30 p. m.
Domingo 6 de septiembre
- Sporting Cristal vs Los Chankas | 11.00 a. m.
- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau | 1.30 p. m.
- Juan Pablo II vs Alianza Lima | 3.00 p. m.
- Melgar vs ADT | 6.30 p. m.
Resoluciones de la Comisión de Disciplina y Licencias de la Federación Peruana de Fútbol
Torneo Clausura
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B-CCRD-FPF
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B-CCRD-FPF
Tabla acumulada
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 14 DEL EXP. 1124-2024-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 15 DEL EXP. 1124-2024-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
- CLUB ADT, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 080-CL-LFPP-2026.
- CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 081-CL-LFPP-2026.
- CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 092-CL-LFPP-2026.
- CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 082-CL-LFPP-2026.
- CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 088-CL-LFPP-2026, PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN, DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LICENCIAS.
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