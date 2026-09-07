Pablo Guede rotundo tras empate entre Alianza Lima y Juan Pablo II: "Merecimos ganarlo"
Pablo Guede analizó el empate de Alianza Lima con Juan Pablo II y aseguró que su equipo hizo méritos para llevarse los tres puntos de Chongoyape.
Alianza Lima no pudo ganar en su visita a Juan Pablo II en Chongoyape, donde empató 1-1 por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules se alejaron de la punta del campeonato tras la victoria del actual líder, Deportivo Garcilaso, que se impuso por 4-2 frente a Atlético Grau. Tras el final del partido, el técnico Pablo Guede tomó la palabra y dio una contundente opinión respecto al rendimiento de sus dirigidos en el duelo contra el cuadro papal.
¿Qué dijo Pablo Guede tras el empate entre Alianza Lima y Juan Pablo II?
En conferencia de prensa, el estratega argentino confesó sentirse satisfecho con el rendimiento de los blanquiazules y aseguró que hicieron todos los méritos para llevarse los tres puntos de su visita a Chongoyape. En ese sentido, afirmó que el único detalle pendiente para sacar adelante los últimos partidos radica en la definición de cara al arco.
"Nosotros estamos enfocados al 100% en lo que tenemos que estar. Creo que merecimos ganarlo por buscarlo hasta el último minuto y no la pudimos meter. La tuvimos ahí abajo del arco, un palo, centro, merodeaba por el área la pelota y las que nos caían las fallamos. Estamos en ese momento que de una te la meten y nosotros llegamos un montón y no la metemos", manifestó Guede.
En ese sentido, el técnico íntimo aseguró que solo queda seguir trabajando para estar más finos de cara al arco y no ceder más puntos en los partidos que quedan por el Torneo Clausura, más aún, en el siguiente enfrentamiento con Universitario de Deportes.
Alianza Lima vs. Universitario: Fecha y hora del clásico del fútbol peruano
Vale resaltar que Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán una nueva edición del superclásico del fútbol peruano este sábado 12 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha nueve del Torneo Clausura.
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