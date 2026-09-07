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Pablo Guede rotundo tras empate entre Alianza Lima y Juan Pablo II: "Merecimos ganarlo"

Pablo Guede analizó el empate de Alianza Lima con Juan Pablo II y aseguró que su equipo hizo méritos para llevarse los tres puntos de Chongoyape.

Eduardo Chirinos
Pablo Guede habló tras empate entre Alianza Lima y Juan Pablo II.
Pablo Guede habló tras empate entre Alianza Lima y Juan Pablo II. | Foto: Composición Líbero
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Alianza Lima no pudo ganar en su visita a Juan Pablo II en Chongoyape, donde empató 1-1 por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules se alejaron de la punta del campeonato tras la victoria del actual líder, Deportivo Garcilaso, que se impuso por 4-2 frente a Atlético Grau. Tras el final del partido, el técnico Pablo Guede tomó la palabra y dio una contundente opinión respecto al rendimiento de sus dirigidos en el duelo contra el cuadro papal.

Jairo Vélez tuvo la chance de anotar el gol del triunfo de Alianza Lima en Chongoyape

¿Qué dijo Pablo Guede tras el empate entre Alianza Lima y Juan Pablo II?

En conferencia de prensa, el estratega argentino confesó sentirse satisfecho con el rendimiento de los blanquiazules y aseguró que hicieron todos los méritos para llevarse los tres puntos de su visita a Chongoyape. En ese sentido, afirmó que el único detalle pendiente para sacar adelante los últimos partidos radica en la definición de cara al arco.

"Nosotros estamos enfocados al 100% en lo que tenemos que estar. Creo que merecimos ganarlo por buscarlo hasta el último minuto y no la pudimos meter. La tuvimos ahí abajo del arco, un palo, centro, merodeaba por el área la pelota y las que nos caían las fallamos. Estamos en ese momento que de una te la meten y nosotros llegamos un montón y no la metemos", manifestó Guede.

En ese sentido, el técnico íntimo aseguró que solo queda seguir trabajando para estar más finos de cara al arco y no ceder más puntos en los partidos que quedan por el Torneo Clausura, más aún, en el siguiente enfrentamiento con Universitario de Deportes.

Alianza Lima vs. Universitario: Fecha y hora del clásico del fútbol peruano

Vale resaltar que Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán una nueva edición del superclásico del fútbol peruano este sábado 12 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha nueve del Torneo Clausura.

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