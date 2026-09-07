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Jairo Vélez explicó cómo falló gol cantado que pudo ser el triunfo de Alianza Lima: "Me botó mal"

Jairo Vélez confesó que un resbalón le impidió marcar el gol de la victoria. El delantero lamentó que Alianza Lima dejó escapar dos puntos en Chongoyape.

Wilfredo Inostroza
Jairo Vélez tuvo la chance de anotar el gol del triunfo de Alianza Lima en Chongoyape
Jairo Vélez tuvo la chance de anotar el gol del triunfo de Alianza Lima en Chongoyape | Foto: Movistar Deportes
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En un partido sin mucho brillo en Chongoyape, Alianza Lima no pasó del empate 1-1 ante Juan Pablo II, resultado que complica sus aspiraciones en el Torneo Clausura. En el segundo tiempo, el cuadro blanquiazul estuvo cerca de ganarlo en una jugada que Jairo Vélez no pudo concluir pese a quedar frente al arco.

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El jugador ecuatoriano recibió una brillante habilitación de Alan Cantero y lamentablemente para sus intereses, sufrió un resbalón antes de poder definir con precisión. El propio elemento del elenco victoriano explicó la jugada que pudo ser el tanto de la victoria.

Video: Movistar.

"Encontré la pelota y me botó mal. Cuando me quise acomodar y patear, me resbalé. Un poco triste por esa jugada, porque estuvimos buscando ganar y hoy se nos van dos puntos", dijo el '20' de los íntimos para Movistar Deportes.

Respecto al clásico, Vélez preferió digerir la agridulce igualdad sufrida ante Juan Pablo II antes de referirse al clásico ante Universitario, que está programado para este sábado 12 de setiembre en Matute.

"Estoy con la sensación del partido de hoy (domingo), ya a partir de mañana (lunes) vamos a enfocarnos en el tema del clásico. Estamos tranquilos, venimos trabajando bien, tal vez las cosas no se nos están dando como queremos. El semestre pasado se nos dio todo, este nos está costando un poquito más, pero tampoco es una locura", agregó el ex Universitario, César Vallejo, entre otros equipos.

Respecto a las críticas que viene recibiendo el conjunto victoriano por el rendimiento de sus últimos partidos, Vélez pidió que tanto jugadores como aficionados estén unidos en búsqueda del título.

"Siempre va a haber este tipo de comentarios, nosotros y el hincha debemos cuidarnos, debemos estar más juntos que nunca y aún quedan muchas fechas. No dejarnos llevar por comentarios malintencionados, tenemos que estar todos juntos", culminó.

Jairo Vélez y sus números en Alianza Lima

Jairo Vélez ha disputado 26 partidos y ha marcado cuatro goles, además suma seis asistencias vistiendo la divisa blanquiazul.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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