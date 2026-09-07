Matías Almirón, figura de Juan Pablo II, dio firme calificativo a Alianza Lima: "Gran equipo"

Alianza Lima no pudo pasar del empate por 1-1 ante Juan Pablo II y volvió a dejar escapar puntos importantes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y se complica en su pelea por el título. Tras el final del encuentro, Matías Almirón salió al frente y no dudó en calificar el rendimiento de los blanquiazules.

Matías Almirón, figura de Juan Pablo II, dio firme calificativo a Alianza Lima

El defensor uruguayo conversó con los medios tras el pitazo final y fue consultado por su opinión sobre el empate ante Alianza Lima. Ante ello, Matías Almirón no dudó en recalcar que buscaron quedarse con el triunfo y hacer respetar su condición de local, aunque reconoció que los blanquiazules son un rival muy complicado.

En esa línea, resaltó que los íntimos son uno de los mejores equipos del campeonato y valoró el esfuerzo que realizaron sus compañeros durante los 90 minutos, por lo que consideró que el empate fue un resultado justo para ambos elencos.

Matías Almirón fue el encargado de abrir el marcador para Juan Pablo II

“Lo queríamos ganar. Sabíamos que de local somos fuertes, pero Alianza es un gran equipo. Hicimos el máximo esfuerzo y creo que fue un justo empate”, señaló el defensor del cuadro de Chongoyape.

Del mismo modo, Almirón destacó el rendimiento que vienen mostrando en condición de local y remarcó que el objetivo será mantener esa fortaleza, además de empezar a conseguir resultados positivos fuera de casa para acercarse a sus objetivos.

“Eso es lo que queremos, que acá de local el equipo se hace muy fuerte. Queremos seguir sumando y cuando salgamos también tratar de hacernos fuertes”, acotó.

Jorge Araujo, DT de Juan Pablo II, se sumó a los elogios a Alianza Lima

Del mismo modo, Jorge Araujo también resaltó el nivel de Alianza Lima en esta temporada y resaltó la complejidad que representó el duelo. “Ha sido un partido difícil en general. Somos un equipo en formación que lo estamos haciendo muy bien. Vamos a ir mejorando. Hay que seguir en la misma línea. Hemos sido competitivos contra un buen equipo, de otra jerarquía”, sostuvo.