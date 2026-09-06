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Mr. Peet lanzó dura crítica contra Alianza tras empate: “Se entiende por qué algunos no son titulares”
¡Molesto! Mr. Peet dio dura crítica al rendimiento de Alianza Lima contra Juan Pablo II tras el empate en Chongoyape
Mr. Peet tuvo una dura crítica tras el empate de Alianza Lima contra Juan Pablo II. El periodista deportivo no dudó en cuestionar el rendimiento que tuvieron los jugadores blanquiazules en una reciente edición de Madrugol, donde analizó el encuentro y manifestó su molestia por no realizar centros pese a tener a Federico Girotti como delantero y, posteriormente, a Luis Ramos para jugar con doble ‘9’.
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Mr. Peet lanzó dura crítica contra Alianza Lima tras empate contra Juan Pablo II
El periodista deportivo cuestionó que no se buscara a los delanteros y que la única ocasión donde Girotti pudo cabecear vino desde un lateral. Mr. Peet apuntó directamente a la eficacia que tuvo Alianza durante el encuentro.
"Entonces mete a Ramos y durante la transmisión decimos: "Va a jugar con dos nueves". Lo saca Advíncula, entra Carbajal para que Huamán pase a jugar de Advíncula y Carbajal pase a jugar de Huamán. Era obvio lo que se buscaba con esos cambios: meter y meter centros. No metimos un centro. No metimos un centro. Ramos no tuvo posibilidad. Girotti pivoteó una de lateral. No metimos un centro bueno buscando la cabeza o de Ramos o de Girotti".
Pero eso no fue todo, el narrador también destacó que esto demuestra por qué algunos jugadores no son titulares en el esquema de Pablo Guede, dejando en claro su molestia. "Ahora se entiende por qué algunos jugadores no son titulares, ¿no? Cuando Guede se la pasó diciendo: "Tira el centro, tira el centro, tira...", se la pasó diciendo Carbajal. No tiró un centro, viejo. Entonces, claro, uno entiende por qué hay algunos jugadores que no juegan y probablemente no van a jugar".
Fixture de Alianza Lima: los partidos que le restan en el Torneo Clausura
Tras este encuentro, Alianza Lima deberá afrontar importantes partidos, donde el más cercano es el clásico peruano este sábado 12 de septiembre.
- Fecha 9: Alianza Lima vs Universitario
- Fecha 10: Alianza Lima vs ADT
- Fecha 11: Cusco FC vs Alianza Lima
- Fecha 12: Alianza Lima vs Atlético Grau
- Fecha 13: Moquegua vs Alianza Lima
- Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Fecha 15: Alianza Lima vs Cienciano
- Fecha 16: Los Chankas vs Alianza Lima
- Fecha 17: Alianza Lima vs FC Cajamarca.
¡Vamos al Circo!
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