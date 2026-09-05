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Partidos de hoy, domingo 6 de septiembre: horarios, resultados y canales de TV para ver EN VIVO

Conoce la programación de los partidos de hoy, domingo 6 de septiembre, en los que se afrontarán encuentros de Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros.

Diego Medina
Partidos de hoy, domingo 6 de septiembre.
Partidos de hoy, domingo 6 de septiembre. | Foto: Composición LÍBERO.
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Disfruta de los partidos de hoy, domingo 6 de septiembre, para cerrar una gran semana deportiva. Conoce cada uno de los choques por los diversos torneos del mundo, en los que se pueden destacar los duelos de Liga 1, Premier League, LaLiga, Serie A, entre otros certámenes. Anota los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún cotejo.

Barcelona visitará a Valencia por la cuarta fecha de LaLiga.

PUEDES VER: Barcelona va por la punta de LaLiga: fecha, hora y canal del duelo ante Valencia en Mestalla

Partidos de hoy por la Liga 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sporting Cristal vs Los Chankas11.00 am.L1 MAX, Movistar TV App, DGO
Deportivo Garcilaso vs Grau1.30 pm.L1 MAX, Movistar TV App, DGO
Juan Pablo II vs Alianza Lima3.00 pm.L1 MAX, Movistar TV App, DGO
Melgar vs ADT6.30 pm.L1 MAX, Movistar TV App, DGO

Partidos de hoy por la Liga 2

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Alianza Universidad vs Minas1.00 pm.Bicolor+
Unión Comercio vs San Martín3.15 pm.Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga Femenina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Defensores vs Flamengo FBC1.00 pm.Bicolor+
Alianza Lima vs Atl. Andahuaylas3.15 pm.Bicolor+

Partidos de hoy por la Bundesliga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Hamburgo vs Mainz8.30 am.Disney Plus
Eintracht Frankfurt vs Augsburgo10.30 am.Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Everton vs Manchester United8.00 am.ESPN, Disney Plus
Arsenal vs Chelsea10.30 am.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Valencia vs Barcelona9.15 am.DSports, DGO
Málaga vs Levante11.30 am.ESPN 4, Disney Plus
Alavés vs Osasuna11.30 am.DSports, DGO
Espanyol vs Sevilla2.00 pmDSports, DGO

Partidos de hoy por la Serie A

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Frosinone vs Venezia8.00 am.ESPN 4, Disney Plus
Parma vs Monza8.00 am.Disney Plus
Bologna vs Sassuolo11.00 am.Disney Plus
Juventus vs Milán1.45 pm.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Troyes vs Estrasburgo8.00 am.Disney Plus
Angers vs Rennes10.15 am.Disney Plus
Olympique de Marsella vs Paris FC1.45 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Rosario Central vs Newell’s12.45 pm.TNT Sports
Lanús vs Defensa y Justicia3.00 pm.ESPN Premium
Central Córdoba vs Independiente3.00 pm.TyC Sports
River Plate vs Independiente Rivadavia5.15 pm.ESPN, Disney Plus
Racing vs Atlético Tucumán7.30 pm.TyC Sports

Partidos de hoy por Brasileirao

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Coritiba vs Mirassol9.00 am.Premiere, Globoplay
Remo vs Flamengo2.00 pm.Premiere, Globoplay
Internacional vs Santos2.00 pm.Premiere, Globoplay
Cruzeiro vs Athletico Paranaense2.00 pm.Premiere, Globoplay
Botafogo vs Palmeiras4.30 pm.Premiere, Globoplay
Corinthians vs Chapecoense5.30 pm.Premiere, Globoplay

Partidos de hoy por la Liga Chilena

PARTIDOSHORARIOSCANALES
La Serena vs Ñublense10.30 am.Max Chile, TNT Sports Premium
O’Higgins vs Unión La Calera12.45 pm.Canal 13, Max Chile, TNT Sports Premium
Huachipato vs Colo Colo3.00 pm.Max Chile, TNT Sports Premium
Palestino vs Univ. Concepción5.30 pm.Max Chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy por la Liga Boliviana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Independiente Petrolero vs Bolívar2.00 pm.Entel Gol
The Strongest vs Real Tomayapo4.15 pm.Entel Gol
Nacional Potosí vs Blooming7.00 pm.Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Inter Bogotá vs Rionegro Águilas4.00 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
Deportivo Pereira vs Millonarios6.10 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Delfín vs Universidad Católica4.00 pm.Zapping Sports, Teleamazonas
Aucas vs Barcelona SC7.00 pm.Zapping Sports
Deportivo Cuenca vs Libertad7.00 pm.Zapping Sports, Ecuavisa Ecuador

Partidos de hoy por la Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sportivo Trinidense vs Olimpia8.00 am.DSports, TiGO Sports
Libertad vs Rubio Ñú2.00 pm.DSports, TiGO Sports
Sportivo Luqueño vs Sportivo Ameliano4.30 pm.DSports, TiGO Sports

Partidos de hoy por la Liga Uruguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Cerro vs Racing8.00 am.Disney Plus, DSports
Central Español vs Defensor Sporting11.00 am.Disney Plus, DSports
Nacional vs Juventud2.30 pm.Disney Plus, DSports
Liverpool vs Boston River5.30 pm.Disney Plus, DSports
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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