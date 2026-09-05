Partidos de hoy, domingo 6 de septiembre: horarios, resultados y canales de TV para ver EN VIVO

Disfruta de los partidos de hoy, domingo 6 de septiembre, para cerrar una gran semana deportiva. Conoce cada uno de los choques por los diversos torneos del mundo, en los que se pueden destacar los duelos de Liga 1, Premier League, LaLiga, Serie A, entre otros certámenes. Anota los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún cotejo.
Partidos de hoy por la Liga 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sporting Cristal vs Los Chankas
|11.00 am.
|L1 MAX, Movistar TV App, DGO
|Deportivo Garcilaso vs Grau
|1.30 pm.
|L1 MAX, Movistar TV App, DGO
|Juan Pablo II vs Alianza Lima
|3.00 pm.
|L1 MAX, Movistar TV App, DGO
|Melgar vs ADT
|6.30 pm.
|L1 MAX, Movistar TV App, DGO
Partidos de hoy por la Liga 2
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Alianza Universidad vs Minas
|1.00 pm.
|Bicolor+
|Unión Comercio vs San Martín
|3.15 pm.
|Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Defensores vs Flamengo FBC
|1.00 pm.
|Bicolor+
|Alianza Lima vs Atl. Andahuaylas
|3.15 pm.
|Bicolor+
Partidos de hoy por la Bundesliga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Hamburgo vs Mainz
|8.30 am.
|Disney Plus
|Eintracht Frankfurt vs Augsburgo
|10.30 am.
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Everton vs Manchester United
|8.00 am.
|ESPN, Disney Plus
|Arsenal vs Chelsea
|10.30 am.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Valencia vs Barcelona
|9.15 am.
|DSports, DGO
|Málaga vs Levante
|11.30 am.
|ESPN 4, Disney Plus
|Alavés vs Osasuna
|11.30 am.
|DSports, DGO
|Espanyol vs Sevilla
|2.00 pm
|DSports, DGO
Partidos de hoy por la Serie A
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Frosinone vs Venezia
|8.00 am.
|ESPN 4, Disney Plus
|Parma vs Monza
|8.00 am.
|Disney Plus
|Bologna vs Sassuolo
|11.00 am.
|Disney Plus
|Juventus vs Milán
|1.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Troyes vs Estrasburgo
|8.00 am.
|Disney Plus
|Angers vs Rennes
|10.15 am.
|Disney Plus
|Olympique de Marsella vs Paris FC
|1.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Rosario Central vs Newell’s
|12.45 pm.
|TNT Sports
|Lanús vs Defensa y Justicia
|3.00 pm.
|ESPN Premium
|Central Córdoba vs Independiente
|3.00 pm.
|TyC Sports
|River Plate vs Independiente Rivadavia
|5.15 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Racing vs Atlético Tucumán
|7.30 pm.
|TyC Sports
Partidos de hoy por Brasileirao
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Coritiba vs Mirassol
|9.00 am.
|Premiere, Globoplay
|Remo vs Flamengo
|2.00 pm.
|Premiere, Globoplay
|Internacional vs Santos
|2.00 pm.
|Premiere, Globoplay
|Cruzeiro vs Athletico Paranaense
|2.00 pm.
|Premiere, Globoplay
|Botafogo vs Palmeiras
|4.30 pm.
|Premiere, Globoplay
|Corinthians vs Chapecoense
|5.30 pm.
|Premiere, Globoplay
Partidos de hoy por la Liga Chilena
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|La Serena vs Ñublense
|10.30 am.
|Max Chile, TNT Sports Premium
|O’Higgins vs Unión La Calera
|12.45 pm.
|Canal 13, Max Chile, TNT Sports Premium
|Huachipato vs Colo Colo
|3.00 pm.
|Max Chile, TNT Sports Premium
|Palestino vs Univ. Concepción
|5.30 pm.
|Max Chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy por la Liga Boliviana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Independiente Petrolero vs Bolívar
|2.00 pm.
|Entel Gol
|The Strongest vs Real Tomayapo
|4.15 pm.
|Entel Gol
|Nacional Potosí vs Blooming
|7.00 pm.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Inter Bogotá vs Rionegro Águilas
|4.00 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
|Deportivo Pereira vs Millonarios
|6.10 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Delfín vs Universidad Católica
|4.00 pm.
|Zapping Sports, Teleamazonas
|Aucas vs Barcelona SC
|7.00 pm.
|Zapping Sports
|Deportivo Cuenca vs Libertad
|7.00 pm.
|Zapping Sports, Ecuavisa Ecuador
Partidos de hoy por la Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sportivo Trinidense vs Olimpia
|8.00 am.
|DSports, TiGO Sports
|Libertad vs Rubio Ñú
|2.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Sportivo Luqueño vs Sportivo Ameliano
|4.30 pm.
|DSports, TiGO Sports
Partidos de hoy por la Liga Uruguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Cerro vs Racing
|8.00 am.
|Disney Plus, DSports
|Central Español vs Defensor Sporting
|11.00 am.
|Disney Plus, DSports
|Nacional vs Juventud
|2.30 pm.
|Disney Plus, DSports
|Liverpool vs Boston River
|5.30 pm.
|Disney Plus, DSports