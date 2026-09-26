¿A qué hora juega Bolivia vs Paraguay y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Bolivia vs Paraguay se volverán a ver las caras este domingo 27 de setiembre en un amistoso internacional por la fecha FIFA de setiembre y octubre. Este compromiso se jugará en el Audi Field de Washington D.C. En esta nota, te presentamos los horarios y los canales confirmados para ver la transmisión del partido.

¿A qué hora juega Bolivia vs Paraguay?

A continuación, te presentamos los horarios confirmados para el inicio del partido de Bolivia vs Paraguay:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.30 p. m.

México y Centroamérica: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Bolivia vs Paraguay EN VIVO?

La transmisión del partido de Bolivia vs Paraguay contará con la transmisión EN VIVO ONLINE por la señal internacional de ESPN para toda Sudamérica, mediante la app de Disney Plus. En Paraguay, estará disponible EN DIRECTO por las señales de GEN, Trece y APF TV.

¿Qué canal transmite partido amistoso de Bolivia vs Paraguay?

Estos son los canales a los que debes estar atento para seguir la transmisión EN VIVO ONLINE del partido entre Bolivia y Paraguay, dependiendo del país en donde te encuentres:

Perú y Sudamérica: Disney Plus

Bolivia: Fútbol Canal.

Ecuador: Canal del Fútbol

México: Fox Sports.

Paraguay: GEN, Trece, VS Sports y APF TV.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Vamos.

Estados Unidos: fuboTV, Fox Deportes y Fox One.

¿Cómo llegan Bolivia y Paraguay al partido amistoso?

Bolivia buscará recuperarse después de quedar fuera del Mundial tras perder 1-2 ante Irak en el repechaje. La Verde llega con dos goleadas sufridas ante Argelia y Escocia, aunque Óscar Villegas apuesta por un recambio generacional y tendrá a Guillermo Viscarra como titular ante la ausencia de Carlos Lampe.

Bolivia y Paraguay empataron 2-2 en su último enfrentamiento

Paraguay afrontará este compromiso con la confianza de haber alcanzado los octavos de final del último Mundial. Gustavo Alfaro mantiene como referentes a Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria, mientras incorpora nuevos nombres pensando en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030.