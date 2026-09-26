- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile
- España vs Inglaterra
- Alianza Lima
- Universitario
- Selección peruana
- Acumulado Liga 1
- Noche Blanquiazul Vóley
Agustín Lozano destacó la medalla de bronce conseguida por la selección peruana Sub-20: "Histórico"
El presidente de la FPF celebró el bronce de la Blanquirroja en el Suramericano 2026 tras vencer a Chile por 2-1.
Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció luego de que la selección peruana Sub-20 logró la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras vencer por 2-1 a Chile, con gol de Piero Cari y autogol de Orellana. El mandamás de la FPF expresó su alegría por este logro de la Blanquirroja, el cual calificó de histórico.
Agustín Lozano celebró la medalla de bronce de Perú en los Suramericanos 2026
A través de su cuenta oficial en la red social Instagram, el mandamás del máximo ente del fútbol peruano felicitó a los dirigidos por el profesor Thiago Kosloski y aseguró que este logro internacional es resultado del proyecto que se viene trabajando con el fin de potenciar a las categorías inferiores para que en un futuro puedan nutrir y ampliar el universo de jugadores en la selección mayor.
“Este logro histórico es también el reflejo de un proceso que, paso a paso, empieza a dar sus frutos. Detrás de esta medalla hay trabajo, planificación, compromiso y la convicción de seguir fortaleciendo nuestras selecciones desde las nuevas generaciones. Sigamos creyendo. Los buenos resultados van a volver.”, publicó Lozano.
Agustín Lozano celebró el bronce de Perú en los Suramericanos 2026
Con este resultado, la selección peruana Sub-20 cierra su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una medalla de bronce y una importante experiencia internacional para sus jóvenes futbolistas. De acuerdo con Lozano, el objetivo será mantener este proceso de formación y darle continuidad a una generación que busca convertirse en una alternativa para la selección peruana mayor en los próximos años.
¿Qué jugadores representaron a Perú en los Juegos Suramericanos 2026?
- Fabrizio Mesías (Alianza Lima)
- Fernando Lassanta (CA Vélez)
- Armando Aguirre (CIM, invitado)
- Duham Ballumbrosio (Sporting Cristal)
- Samuel Pereda (Alianza Lima)
- Jonathan García (Alianza Lima)
- Carlos Aramburu (Alianza Lima)
- Joaquín Verde (Universitario)
- Dyland Maceda (FBC Melgar)
- Pirlo Oba (Deportivo Llacuabamba)
- Lionel Herrera (Sporting Cristal)
- Santiago Berckemeyer (Unión Huaral)
- Jair Moretti (Sporting Cristal)
- José María Mellán (Sporting Cristal)
- Gerson Castillo (Sporting Cristal)
- Piero Cari (Alianza Lima)
- Nicolás Rengifo (Universitario)
- Eystin Córdova (Universitario)
- Marco Rivas (Tigre)
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 69.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90