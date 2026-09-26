Agustín Lozano destacó la medalla de bronce conseguida por la selección peruana Sub-20: "Histórico"

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció luego de que la selección peruana Sub-20 logró la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras vencer por 2-1 a Chile, con gol de Piero Cari y autogol de Orellana. El mandamás de la FPF expresó su alegría por este logro de la Blanquirroja, el cual calificó de histórico.

Agustín Lozano celebró la medalla de bronce de Perú en los Suramericanos 2026

A través de su cuenta oficial en la red social Instagram, el mandamás del máximo ente del fútbol peruano felicitó a los dirigidos por el profesor Thiago Kosloski y aseguró que este logro internacional es resultado del proyecto que se viene trabajando con el fin de potenciar a las categorías inferiores para que en un futuro puedan nutrir y ampliar el universo de jugadores en la selección mayor.

“Este logro histórico es también el reflejo de un proceso que, paso a paso, empieza a dar sus frutos. Detrás de esta medalla hay trabajo, planificación, compromiso y la convicción de seguir fortaleciendo nuestras selecciones desde las nuevas generaciones. Sigamos creyendo. Los buenos resultados van a volver.”, publicó Lozano.

Agustín Lozano celebró el bronce de Perú en los Suramericanos 2026

Con este resultado, la selección peruana Sub-20 cierra su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una medalla de bronce y una importante experiencia internacional para sus jóvenes futbolistas. De acuerdo con Lozano, el objetivo será mantener este proceso de formación y darle continuidad a una generación que busca convertirse en una alternativa para la selección peruana mayor en los próximos años.

¿Qué jugadores representaron a Perú en los Juegos Suramericanos 2026?