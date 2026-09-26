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Agustín Lozano destacó la medalla de bronce conseguida por la selección peruana Sub-20: "Histórico"

El presidente de la FPF celebró el bronce de la Blanquirroja en el Suramericano 2026 tras vencer a Chile por 2-1.

Eduardo Chirinos
Presidente de la FPF celebró el bronce de Perú en el Suramericano 2026
Presidente de la FPF celebró el bronce de Perú en el Suramericano 2026 | Foto: Composición Líbero
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Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció luego de que la selección peruana Sub-20 logró la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras vencer por 2-1 a Chile, con gol de Piero Cari y autogol de Orellana. El mandamás de la FPF expresó su alegría por este logro de la Blanquirroja, el cual calificó de histórico.

La selección peruana enfrentará a estados Unidos en un amistoso internacional.

PUEDES VER: Alineaciones Perú vs Estados Unidos: el potente 11 de Mano Menezes para el amistoso

Agustín Lozano celebró la medalla de bronce de Perú en los Suramericanos 2026

A través de su cuenta oficial en la red social Instagram, el mandamás del máximo ente del fútbol peruano felicitó a los dirigidos por el profesor Thiago Kosloski y aseguró que este logro internacional es resultado del proyecto que se viene trabajando con el fin de potenciar a las categorías inferiores para que en un futuro puedan nutrir y ampliar el universo de jugadores en la selección mayor.

Este logro histórico es también el reflejo de un proceso que, paso a paso, empieza a dar sus frutos. Detrás de esta medalla hay trabajo, planificación, compromiso y la convicción de seguir fortaleciendo nuestras selecciones desde las nuevas generaciones. Sigamos creyendo. Los buenos resultados van a volver.”, publicó Lozano.

Agustín Lozano, Selección Peruana Sub-20

Agustín Lozano celebró el bronce de Perú en los Suramericanos 2026

Con este resultado, la selección peruana Sub-20 cierra su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una medalla de bronce y una importante experiencia internacional para sus jóvenes futbolistas. De acuerdo con Lozano, el objetivo será mantener este proceso de formación y darle continuidad a una generación que busca convertirse en una alternativa para la selección peruana mayor en los próximos años.

¿Qué jugadores representaron a Perú en los Juegos Suramericanos 2026?

  • Fabrizio Mesías (Alianza Lima)
  • Fernando Lassanta (CA Vélez)
  • Armando Aguirre (CIM, invitado)
  • Duham Ballumbrosio (Sporting Cristal)
  • Samuel Pereda (Alianza Lima)
  • Jonathan García (Alianza Lima)
  • Carlos Aramburu (Alianza Lima)
  • Joaquín Verde (Universitario)
  • Dyland Maceda (FBC Melgar)
  • Pirlo Oba (Deportivo Llacuabamba)
  • Lionel Herrera (Sporting Cristal)
  • Santiago Berckemeyer (Unión Huaral)
  • Jair Moretti (Sporting Cristal)
  • José María Mellán (Sporting Cristal)
  • Gerson Castillo (Sporting Cristal)
  • Piero Cari (Alianza Lima)
  • Nicolás Rengifo (Universitario)
  • Eystin Córdova (Universitario)
  • Marco Rivas (Tigre)
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