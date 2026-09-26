César Cueto reveló charla privada con Bryan Reyna tras polémicas declaraciones: "Creo que ha entendido"

Bryan Reyna continúa en el ojo de la tormenta tras sus polémicas declaraciones luego de la dura derrota de Universitario por 4-0 ante Deportivo Garcilaso. El 'Picante', quien volvió a jugar luego de varios meses, rompió su silencio y cuestionó duramente su falta de participación en el cuadro crema. Al respecto, César Cueto, ídolo de Alianza Lima y la selección, reveló que tuvo una charla privada con el joven futbolista sobre sus quejas por su presente en el club.

César Cueto reveló charla con Bryan Reyna tras sus quejas por su poca participación en la 'U'

En entrevista para el programa PBO Campeonísimo, la leyenda del balompié nacional reveló que sostuvo una conversación telefónica con el atacante de 28 años, a quien lo animó a seguir trabajando duro para ser considerado en las convocatorias del profesor Héctor Cúper inclusive, se animó a contarle una anécdota que le ocurrió durante su época como jugador de Atlético Nacional.

“Lo llamé y me contestó. Conversamos y lo he animado. A veces uno no sabe qué hacer porque hay tanta gente que habla de cosas que de repente no son. ¿A quién no le choca que a uno no lo ponen a jugar?, a todo el mundo le choca. Creo que él ha entendido todo eso y está respondiendo de esta manera, con trabajo, dedicación”, dijo.

César Cueto y su anécdota en Atlético Nacional

“Yo estaba en Atlético Nacional súper bien. Hubo un partido que jugamos con Deportivo Cali. Yo llegué cinco minutos tarde (a la práctica), almorcé, llegué a la charla y no estaba en el equipo titular. El punto principal es que uno siempre sacrifica cosas y responde a cosas que considera injustas, pero reconoce sus faltas también y tiene que seguir para adelante”, añadió.

De esta forma, César Cueto buscó aconsejar a Bryan Reyna y trató de transmitirle su experiencia para afrontar la situación que vive en Universitario. Ahora, el delantero deberá seguir trabajando para ganarse un lugar en el equipo de Héctor Cúper y aprovechar las oportunidades que se le presenten, en caso no sea ‘borrado’ del equipo tras sus polémicas declaraciones.