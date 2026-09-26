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Diego Kochen, arquero de EE. UU., rotundo sobre sus raíces peruanas: "Está dentro de mi sangre"

El arquero de la selección de Estados Unidos se refirió al vínculo que mantiene con Perú, resaltando la fuerte conexión que tiene con nuestro país a través de su madre.

Antonio Vidal
Diego Kochen, arquero de EE. UU., rotundo sobre sus raíces peruanas. Foto: composición Líbero/Telemundo Deportes
Diego Kochen, arquero de EE. UU., rotundo sobre sus raíces peruanas. Foto: composición Líbero/Telemundo Deportes
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Diego Kochen se refirió al próximo encuentro entre Estados Unidos y la selección peruana, destacando el vínculo que mantiene con nuestro país debido a sus raíces familiares. El arquero señaló que su madre creció en Perú y que allí reside parte de su familia, por lo que guarda un cariño especial por el país. Además, resaltó el nivel de los futbolistas peruanos y aseguró que será una experiencia especial competir frente a ellos.

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En conversación con Telemundo Deportes, el golero del FC Barcelona manifestó que tienen un cariño muy especial por Perú debido a que es donde su madre creció y por ende lo lleva en la sangre.

"El partido contra la selección peruana va a ser muy interesante. Es el lugar donde creció mi madre y donde tengo a toda mi familia. Le tengo mucho cariño al país porque está dentro de mi sangre. Nada mejor en este mundo que competir con jugadores (peruanos) que están en un alto nivel", expresó el jugador de 20 años.

¿Por qué Diego Kochen no escogió representar a Perú?

Diego Kochen no representa a la selección peruana debido a que su carrera internacional está enfocada en Estados Unidos, país donde nació y con el que ha desarrollado todo su proceso en las categorías juveniles.

Actualidad de Diego Kochen

Actualmente, el guardameta se encuentra cedido por el Barcelona al Lyngby BK, club de la Primera División de Dinamarca, donde viene dando sus primeros pasos en la máxima categoría y sumando minutos importantes para su crecimiento profesional.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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