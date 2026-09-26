Nixon Perea, ex Alianza, tuvo inesperado mensaje para Bassco Soyer: "Lo hice debutar y me decían loco"

A pocas horas de que la selección peruana se enfrente a Estados Unidos por lo que serán los amistosos de fecha FIFA, Nixon Perea, extécnico interino de Alianza Lima, sorprendió en sus redes sociales al colocar una foto en la que se reencontró con Bassco Soyer, jugador que está en la lista de Mano Menezes. Ante ello, el DT recordó el pasado de Soyer en el elenco íntimo, señalando que él lo hizo debutar a pesar de que muchos no estaban conformes.

Nixon Perea recordó el debut de Bassco Soyer como jugador profesional en Alianza Lima

Mediante su cuenta de Instagram, el colombiano no dudó en mostrarse feliz por la actualidad del jugador de Gil Vicente, de Portugal. Sobre todo, tras su llamado a la Bicolor.

“Bassco Soyer con 16 años y 9 meses lo hice debutar con Alianza Lima en el 2023, me decían estas loco, este jueves en la absoluta de Perú, un crack. Bella locura”, escribió Perea.

Nixon Perea felicitó a Bassco Soyer por su convocatoria

¿Cómo le fue a Nixon Perea en Alianza Lima?

El técnico colombiano estuvo al frente de la reserva de Alianza Lima durante 2023, aunque su desempeño no terminó siendo el esperado. Sin embargo, tras la salida de Guillermo Salas, tuvo la oportunidad de asumir de manera interina el mando del primer equipo.

Durante su breve etapa al frente del plantel principal, dirigió dos encuentros: empató 1-1 ante la UCV como visitante y consiguió un triunfo por 1-0 frente a UTC en el estadio Alejandro Villanueva. En esos dos partidos, además, tomó la decisión de hacer debutar a un joven Bassco Soyer, quien apenas tenía 16 años.