¿Fabián Bustos volverá a Universitario tras goleada ante Garcilaso? Esto se conoce sobre su regreso

Universitario de Deportes no pudo mantenerse como líder del Torneo Clausura 2026 y terminó sufriendo un duro golpe tras ser goleado por 4-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco. Luego de este resultado, el futuro de Héctor Cúper ha quedado en entredicho y uno de los nombres que ha empezado a sonar como posible reemplazo es el de Fabián Bustos. Te contamos qué tan real es esta posibilidad.

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¿Fabián Bustos volverá a Universitario tras goleada ante Deportivo Garcilaso?

Fabián Bustos mantiene un gran vínculo con los hinchas de Universitario, luego de su exitosa etapa en el club, donde consiguió el bicampeonato nacional en 2024. Actualmente, el estratega se encuentra como agente libre, situación que ha alimentado los rumores sobre un posible regreso tras la abultada goleada sufrida por los cremas y las críticas por el funcionamiento del equipo.

Sin embargo, durante el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta señaló que la dirección deportiva de la ‘U’ no ha establecido ningún contacto con el entorno del entrenador, pese a los rumores sobre una posible negociación. Por ello, actualmente no existe ninguna oferta por parte del conjunto merengue.

Universitario no ha contactado a Fabián Bustos para su regreso en el Torneo Clausura 2026.

“Escuché muchos rumores, pero con Fabián Bustos no han contactado, no hay nada en este momento. No lo han llamado”, fue la información que reveló el citado comunicador.

De esta forma, según lo señalado por Peralta, Fabián Bustos no se encuentra en conversaciones con Universitario y, por el momento, Héctor Cúper continúa al frente del equipo. El veterano estratega apunta a trabajar durante el receso por la fecha FIFA con el objetivo de corregir los problemas mostrados en las últimas presentaciones.

Franco Velazco confirmó la continuidad de Héctor Cúper

Pese a la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso, el administrador del club, Franco Velazco, fue contundente al descartar cualquier tipo de rumor sobre una posible partida de Héctor Cúper en pleno campeonato.

“Cuando pasan resultados como este en un equipo grande, normalmente siempre se cuestionan decisiones y se toman decisiones. ¿Es una decisión que pueda tomarse con Héctor Cúper o no va por ahí? No de ninguna manera. No va por ahí. Todos seguimos firmes en el objetivo de lograr el objetivo a fin de año”, señaló el directivo.